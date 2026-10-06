El exalcalde coruñés Francisco Vázquez anuncia que votará al PP en las elecciones del 29-N

Una imagen del exalcalde coruñés, Paco Vázquez Archivo El Ideal Gallego

El exalcalde coruñés y exmilitante del PSOE, Francisco Vázquez, afirmó en el programa 'Espejo Público' de la cadena televisiva Antena3 que votará al PP, en las elecciones generales que se celebrarán el 29 de noviembre según anunció este lunes el presidente Pedro Sánchez.

Vázquez dijo -en el programa- que él vota "en razón de principios y condiciones" y no por siglas. "En estas elecciones votaré al PP", afirmó, alegando que es el partido que más se acerca a la defensa de los principios de la socialdemocracia. "El PSOE ha abandonado totalmente el espacio de la socialdemocracia", sentenció.

"Lo que hay que tener en cuenta es que hay muchas demarcaciones que por 2.000 votos nos jugamos los restos, se ha hecho y lo que el PP tiene que denunciar es un trabajo organizado y planificado desde hace años", remarcó.

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Sánchez es un 'proyecto terminado'

El exdiputado socialista confirmó que, en su opinión, el Gobierno de Pedro Sánchez es un "proyecto terminado", "que ha fracasado en los últimos años en su gestión política".

Explicó que a su juicio el propio Gobierno lo que piensa es en "utilizar la vivienda para trasladar la polémica a la calle y evitar de que se hable de Ceuta, de la corrupción, de la amnistía, de cuestiones que realmente han motivado que el Gobierno haya llegado a una fase de carácter criminal, creando un ambiente de crispación".

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Votación por correo

El también exdiputado y exmilitante socialista se pronunció igualmente respecto a las votaciones por correo, de las cuales Isabel Díaz Ayuso (PP) y Santiago Abascal (VOX) han dicho que no son la mejor opción. "El debate por correo, lo que se trata es de que se apliquen los controles propios que se dan en el voto por la urna. Las sacas de votos de correo, se concentran en los Centro de Tratamientos Automatizados, que lo controla una empresa contratada por Serrano y Leire Díez".

Acto seguido acotó, con una sonrisa, sobre quienes controlan la empresa: "Son la cúspide de todo este grupo del PSOE que aparecen ahora en unas operaciones indignas de un estado de carácter democrático".