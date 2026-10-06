El cirujano coruñés Diego González Rivas reconoce ante Broncano que ha normalizado el estrés

Diego González Rivas en La Revuelta TVE

Diego González Rivas volvió este lunes a sentarse frente a David Broncano en La Revuelta. El cirujano coruñés, convertido en uno de los rostros gallegos más reconocibles de la medicina internacional, regresó al programa de La 1 para hablar de sus últimas intervenciones y de una vida profesional marcada por los viajes, los quirófanos y una actividad frenética.

Pero en esta ocasión la conversación tuvo también un componente especialmente personal. González Rivas reconoció ante Broncano que ha llegado a normalizar el estrés, algo que ahora considera un problema. "He normalizado el estrés y eso es un problema" admitió durante la entrevista.

El médico aprovechó además su visita al programa para anunciar un cambio importante en su actividad profesional, el próximo año pretende bajar el ritmo para cuidar su salud.

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La confesión llegó mientras el cirujano repasaba algunos de sus últimos proyectos y operaciones. Su carrera le ha llevado durante años a recorrer numerosos países para operar y formar a otros profesionales, una actividad que combina con su trabajo habitual y que le ha convertido en uno de los especialistas españoles más conocidos internacionalmente.

La intensa actividad de González Rivas se ha convertido en una de sus principales señas de identidad. Sus apariciones anteriores en La Revuelta ya habían permitido conocer algunos de los casos más extremos de su carrera y las condiciones en las que trabaja en distintos puntos del planeta.

Durante la entrevista el cirujano confesó que solo en el mes de agosto había recorrido 8 países y tan solo se cogió 3 días de vacaciones en los que visitó Canaima y pudo evadirse un poco del trabajo.

Relató también el caso especialmente delicado de una niña de apenas dos años que, cuando tenía siete meses, se tragó una pila. El episodio obligó a una intervención médica y forma parte de los casos que el cirujano ha abordado a lo largo de su trayectoria.

Un gallego habitual en el sofá de Broncano

La relación entre Diego González Rivas y La Revuelta se ha convertido en una de las más particulares del programa. El cirujano ha participado en numerosas ocasiones, tanto presencialmente como mediante conexiones desde los lugares en los que se encontraba trabajando.

La relación con Broncano es, además, anterior a su popularidad televisiva. González Rivas fue el encargado de operar al presentador de hiperhidrosis palmar, el problema que provocaba una sudoración excesiva en sus manos.

Desde entonces, el cirujano coruñés se ha convertido prácticamente en un colaborador ocasional del programa, apareciendo desde aeropuertos, hoteles y quirófanos repartidos por todo el mundo.

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La confesión realizada este lunes supone un cambio de perspectiva en una trayectoria caracterizada precisamente por no detenerse. González Rivas ha pasado años viajando de un país a otro, realizando intervenciones complejas y formando a especialistas.

Su decisión de reducir su actividad el próximo año no significa abandonar la cirugía, sino rebajar la intensidad de una agenda que él mismo ha reconocido que le ha llevado a convivir con el estrés como si fuese algo normal.