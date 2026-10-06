Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El cirujano coruñés Diego González Rivas reconoce ante Broncano que ha normalizado el estrés

El médico gallego regresó este lunes a ‘La Revuelta’, donde anunció que el próximo año reducirá su ritmo de trabajo para cuidar su salud

Belén Cebey
Belén Cebey
06/10/2026 10:37
Diego González Rivas en La Revuelta
Diego González Rivas en La Revuelta
TVE
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Diego González Rivas volvió este lunes a sentarse frente a David Broncano en La Revuelta. El cirujano coruñés, convertido en uno de los rostros gallegos más reconocibles de la medicina internacional, regresó al programa de La 1 para hablar de sus últimas intervenciones y de una vida profesional marcada por los viajes, los quirófanos y una actividad frenética.

Pero en esta ocasión la conversación tuvo también un componente especialmente personal. González Rivas reconoció ante Broncano que ha llegado a normalizar el estrés, algo que ahora considera un problema. "He normalizado el estrés y eso es un problema" admitió durante la entrevista. 

El médico aprovechó además su visita al programa para anunciar un cambio importante en su actividad profesional, el próximo año pretende bajar el ritmo para cuidar su salud. 

La Fundación Diego González Rivas, durante su trabajo en África y América

Cuatro países en dos semanas: el despliegue internacional de la Fundación Diego González Rivas

Más información

La confesión llegó mientras el cirujano repasaba algunos de sus últimos proyectos y operaciones. Su carrera le ha llevado durante años a recorrer numerosos países para operar y formar a otros profesionales, una actividad que combina con su trabajo habitual y que le ha convertido en uno de los especialistas españoles más conocidos internacionalmente.

La intensa actividad de González Rivas se ha convertido en una de sus principales señas de identidad. Sus apariciones anteriores en La Revuelta ya habían permitido conocer algunos de los casos más extremos de su carrera y las condiciones en las que trabaja en distintos puntos del planeta.

Durante la entrevista el cirujano confesó que solo en el mes de agosto había recorrido 8 países y tan solo se cogió 3 días de vacaciones en los que visitó Canaima y pudo evadirse un poco del trabajo. 

Relató también el caso especialmente delicado de una niña de apenas dos años que, cuando tenía siete meses, se tragó una pila. El episodio obligó a una intervención médica y forma parte de los casos que el cirujano ha abordado a lo largo de su trayectoria.

Un gallego habitual en el sofá de Broncano

La relación entre Diego González Rivas y La Revuelta se ha convertido en una de las más particulares del programa. El cirujano ha participado en numerosas ocasiones, tanto presencialmente como mediante conexiones desde los lugares en los que se encontraba trabajando.

La relación con Broncano es, además, anterior a su popularidad televisiva. González Rivas fue el encargado de operar al presentador de hiperhidrosis palmar, el problema que provocaba una sudoración excesiva en sus manos.

Desde entonces, el cirujano coruñés se ha convertido prácticamente en un colaborador ocasional del programa, apareciendo desde aeropuertos, hoteles y quirófanos repartidos por todo el mundo.

Diego González Rivas en La Revuelta

Diego González Rivas defiende la sanidad pública en La Revuelta

Más información

La confesión realizada este lunes supone un cambio de perspectiva en una trayectoria caracterizada precisamente por no detenerse. González Rivas ha pasado años viajando de un país a otro, realizando intervenciones complejas y formando a especialistas.

Su decisión de reducir su actividad el próximo año no significa abandonar la cirugía, sino rebajar la intensidad de una agenda que él mismo ha reconocido que le ha llevado a convivir con el estrés como si fuese algo normal.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Diego González Rivas en La Revuelta

El cirujano coruñés Diego González Rivas reconoce ante Broncano que ha normalizado el estrés
Belen Cebey
El ideal gallego

As Torres de Santa Cruz acoge el estreno del documental 'Non Damos Puntada sen Fío', Premio Luisa Villalta 2025
Redacción
Investigación policial en Arteixo

Tres detenidos y dos investigados en Arteixo por la agresión a un hombre en un bar
Redacción
José Luis Pereira, delante del palacio municipal de María Pita

José Luis Pereira | “Seas policía o no, las personas somos puro sentimiento”
Óscar Ulla