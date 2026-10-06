Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Burning celebrará su 50 aniversario con un concierto en A Coruña

Este octubre publicará un disco conmemorativo con sus icónicos temas interpretados en directo

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
06/10/2026 15:01
Johnny Burning (segundo por la izquierda), en 2024, con el equipo de la sala Mardi Gras
Johnny Burning (segundo por la izquierda), en 2024, con el equipo de la sala Mardi Gras
Patricia G. Fraga
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Uno de los grupos más influyentes de la historia del rock en castellano cumple 50 años. Medio siglo después de escribir sus primeros himnos, Burning vuelve a la carretera para celebrar su 50 aniversario, una gira que contará con parada en A Coruña.

En concreto será la segunda cita de la gira, por ahora, que empezará el 6 de marzo en el auditorio Manuel de Falla de Granada y que proseguirá en la herculina sala Pelícano el 23 de abril. En este tour, la banda recorrerá ciudades como Barcelona, Burgos, Madrid, Zaragoza, Pamplona, Bilbao, Sevilla o Avilés, entre otras.

Pignoise y Albert Pla, nuevas incorporaciones al calendario del 2027 coruñés

Más información

Las entradas para esta gira especial de aniversario saldrán a la venta este jueves 8 de octubre, a partir de las 12.00 horas y serán accesibles a través de la página web johnnyburning.com.

Este tour de cumpleaños coincide con el próximo lanzamiento de un nuevo trabajo conmemorativo. El próximo 23 de octubre se publicará el disco ‘En directo (50 aniversario’, de la mano de Warner, que recoge la grabación íntegra del concierto celebrado en marzo de 2024 en la sala La Riviera de Madrid. De ese trabajo ya se puede escuchar en las plataformas la versión de ‘¿Qué hace una chica como tú en un sitio cómo este?’, en colaboración con Coque Malla, que se sumará en el disco a otras versiones de algunos de los himnos de Burning como ‘Mueve tus caderas’, ‘Una noche sin ti’, ‘Esto es un atraco’, ‘No pares de gritar’ o ‘No es extraño que tú estés loca por mí’, entre muchas otras.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

La reina Sofía visita la sede central de Inditex
Redacción
El ideal gallego

Las tormentas azotan Galicia, con más de 2.400 rayos hasta las tres de este martes
Europa Press
GermÃ¡n. Parada autobus alcalde manuel casas

La Xunta insiste en "refuerzos" en los buses Ferrol-A Coruña pero admite que "no siempre" habrá "la oferta suficiente"
Europa Press
El ideal gallego

Idealista sitúa en A Coruña la mayor caída de viviendas en venta desde junio de 2018
Europa Press