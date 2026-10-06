Burning celebrará su 50 aniversario con un concierto en A Coruña

Johnny Burning (segundo por la izquierda), en 2024, con el equipo de la sala Mardi Gras Patricia G. Fraga

Uno de los grupos más influyentes de la historia del rock en castellano cumple 50 años. Medio siglo después de escribir sus primeros himnos, Burning vuelve a la carretera para celebrar su 50 aniversario, una gira que contará con parada en A Coruña.

En concreto será la segunda cita de la gira, por ahora, que empezará el 6 de marzo en el auditorio Manuel de Falla de Granada y que proseguirá en la herculina sala Pelícano el 23 de abril. En este tour, la banda recorrerá ciudades como Barcelona, Burgos, Madrid, Zaragoza, Pamplona, Bilbao, Sevilla o Avilés, entre otras.

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Las entradas para esta gira especial de aniversario saldrán a la venta este jueves 8 de octubre, a partir de las 12.00 horas y serán accesibles a través de la página web johnnyburning.com.

Este tour de cumpleaños coincide con el próximo lanzamiento de un nuevo trabajo conmemorativo. El próximo 23 de octubre se publicará el disco ‘En directo (50 aniversario’, de la mano de Warner, que recoge la grabación íntegra del concierto celebrado en marzo de 2024 en la sala La Riviera de Madrid. De ese trabajo ya se puede escuchar en las plataformas la versión de ‘¿Qué hace una chica como tú en un sitio cómo este?’, en colaboración con Coque Malla, que se sumará en el disco a otras versiones de algunos de los himnos de Burning como ‘Mueve tus caderas’, ‘Una noche sin ti’, ‘Esto es un atraco’, ‘No pares de gritar’ o ‘No es extraño que tú estés loca por mí’, entre muchas otras.