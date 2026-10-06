Avanzan las obras en Palavea para su nuevo edificio sociocultural en el solar del antiguo mercado

Una persona camina por la zona donde se ubicará el nuevo centro Quintana

Mientras la Sagrada Familia ya disfruta de su nueva biblioteca renovada, Palavea observa el avance de las obras de su nuevo edificio sociocultural, que se levantará en el solar del antiguo mercado, derribado el pasado mes de agosto.

Aunque estaba previsto que las obras comenzasen este mismo mes, todavía no se ven máquinas por la zona. El solar permanece vacío a la espera de que se comience a levantar el nuevo centro sociocultural, donde la gran protagonista será la biblioteca.

Con una inversión de más de 1,3 millones de euros, el nuevo edificio dispondrá de dos salas de biblioteca, un logro vecinal puesto que la otra más cercana a este barrio se encontraba en O Castrillón. No obstante, la asociación vecinal tenía una pequeña biblioteca en el espacio con el que contaba en el antiguo mercado.

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Un espacio polivalente

Pero el nuevo edificio también tendrá otros usos más allá de la biblioteca. Y es que este centro contará también con un aula de usos múltiples, un local social, otro para actividades y talleres y un almacén.

La idea es que este espacio sea “moderno, cómodo y con todas las prestaciones necesarias”, por lo que se diseñó con la idea de que fuese lo más polivalente posible pensando en el ocio y disfrute de los vecinos. El objetivo, apuntaba el Ayuntamiento, era convertirlo en un “punto de dinamización del barrio”.

La construcción de este espacio era una petición que ya venían reclamando los vecinos desde hacía tiempo. El proyecto ya figuraba en los presupuestos de 2024 y también en los del año pasado. Pero no fue hasta el verano de 2025 cuando se votó finalmente en el pleno municipal el cambio de uso.

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Un cambio que es posible tras el derribo del antiguo mercado de Palavea, cuya demolición tuvo lugar el pasado mes de agosto, un paso lógico y esperado para un edificio comercial que llevaba sufriendo el declive de las ventas durante muchos años.

La cercanía de una superficie comercial tan grande como Alcampo justo en el barrio la había vuelto insostenible y había negocios que sobrevivían únicamente por el reparto a domicilio.

El solar quedó así completamente despejado y vallado, a la espera de que las máquinas vuelvan a ocupar la zona para la construcción de este nuevo edificio, en el que se invierte más de un millón de euros. Si no hay nuevos anuncios, lo más probable es que sea Palavea el próximo barrio en inaugurar una nueva biblioteca.