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A Coruña

La apuesta personal de CBNK con su nueva oficina: “Este edificio recoge un poco la esencia de A Coruña”

El banco estrena sucursal en la calle Juana de Vega, con la meta de estar más cerca de los clientes

Iván Aguiar
Iván Aguiar
06/10/2026 04:05
Parte del equipo de la oficina de CBNK en A Coruña
Parte del equipo de la oficina de CBNK en A Coruña
Patricia G. Fraga
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Un espacio moderno y elegante, combinando elementos arquitectónicos tradicionales con un toque contemporáneo. Así es la nueva oficina que CBNK, entidad financiera española de banca especializada nacida en 2023, ha abierto en la calle Juana de Vega, en pleno centro de A Coruña.

La directora de la sucursal, Sonia Fernández, explica que el banco ya tenía una pequeña oficina en los Cantones y que ahora se ha trasladado a un local situado a pie de calle, en un enclave con más visibilidad.

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“Queríamos que fuese en una calle de una zona muy característica de A Coruña, a la que los clientes les resultase llegar de forma cómoda. Y pensamos que Juana de Vega es una de las zonas emblemáticas de A Coruña y este edificio recoge un poco la esencia de A Coruña”, asegura.

Características

El local dispone de 239,53 metros cuadrados, compuesto por el propio inmueble y un pequeño patio, y su horario de apertura es de lunes a viernes, de 8.15 a 15.00 y de 16.00 a 18.30 horas.

Fernández señala que uno de los factores diferenciales de CBNK es su “trato personal”. “El cliente está en el foco. Y justamente apostamos por todo lo contrario que están haciendo el resto de entidades, que están cerrando oficinas. Estamos haciendo todo lo contrario, porque lo que queremos es estar más cerca del cliente, no tenemos un horario limitado. Todos nuestros clientes van a poder ingresar en caja a cualquier hora, concertar una reunión. Queremos estar justamente a su lado”, indica.

CBNK es un grupo financiero que nace en 2023 de la fusión de dos entidades con más de medio siglo de trayectoria: Banco Caminos (fundado en 1977 como caja de crédito del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos) y Bancofar (nacido en 1964 para atender a los profesionales farmacéuticos).

Esta entidad explica que su propuesta reside “en su enfoque integral” y “especializado” para “colectivos esenciales”: ingenieros, farmacéuticos y otros sanitarios como odontólogos o veterinarios. “Combinamos tradición y cercanía con agilidad digital, ofreciendo un ecosistema completo”, afirma.

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