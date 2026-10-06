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A Coruña

Anjoca, con sede en A Coruña, pone fecha para abrir su nuevo gran proyecto hotelero en Canarias

La empresa prevé que el resort Elba Corralejo Resort & Spa entre en funcionamiento el 1 de noviembre

Iván Aguiar
Iván Aguiar
06/10/2026 19:29
Vista aérea del nuevo establecimiento hotelero de Anjoca, el resort de lujo Elba Corralejo, que se ubicará en Fuerteventura
Vista aérea del nuevo establecimiento hotelero de Anjoca, el resort de lujo Elba Corralejo, que se ubicará en Fuerteventura
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Anjoca Grupo Empresarial, grupo empresarial con oficinas centrales en A Coruña y con más de 60 años de trayectoria, acaba de poner fecha para estrenar su nuevo proyecto en Canarias. Elba Corralejo Resort & Spa tiene previsto abrir sus puertas el uno de noviembre.

Se trata de su gran apuesta en el área turística, en la será su séptimo hotel en la isla de Fuerteventura, décimo en las Islas Canarias, comunidad autónoma en la que tiene una importante implantación desde hace muchos años. Es un resort de cuatro estrellas que tendrá 478 habitaciones en total. Además, la empresa destaca que este equipamiento permitirá la creación de 400 puestos de trabajo directos.

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“La apertura de Elba Corralejo Resort & Spa representa un hito para Anjoca y para Hoteles Elba, tanto por la envergadura del proyecto como por su relevancia estratégica para la creación de un nuevo polo de atracción turística en las Islas Canarias”, afirma Ángel Jove González, presidente de Anjoca.

Este complejo hotelero se levanta sobre una parcela de 60.000 metros cuadrados de superficie y ha sido necesaria una inversión en torno a los 100 millones de euros para poder hacerlo realidad.

El establecimiento ofrecerá 16.000 metros cuadrados de jardines tropicales, áreas de recreo y espacios de desconexión junto al Atlántico. La propuesta de alojamiento y ocio incluirá 24 piscinas, siete restaurantes y bares, un centro Wellness con tratamientos de salud y belleza, área de fitness y una zona exclusiva Only Adults, además de 52 habitaciones Swim-Up y 15 Junior Suites con piscina y solarium privado para ofrecer a los huéspedes amplitud, confort y mayor privacidad.

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