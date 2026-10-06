Alejandro Palomas | "Ahora se quiere una meta, pero no el proceso, no hay deseo de aprendizaje y eso es peligroso"

Alejandro Palomas, con su nueva novela, 'Casa' Cedida

Un proyecto que nació sin que nadie lo supiera pero ha cogido una fuerza al nivel de 'Una madre'. Alejandro Palomas acaba de publicar su nueva novela, 'Casa' (Espasa), un libro que surge de su propio proyecto vital y que ha adquirido un tinte de fábula, tanto para él como para el propio lector. Este martes 6 de octubre, el escritor presenta su nueva obra en la Fundación Luis Seoane (19.30 horas).

¿Cómo nace ‘Casa’?

Pues mira, eso es la pregunta del millón. ¿Cómo nace 'Casa’? (Ríe) Fíjate, ‘Casa’ es una novela que me ha pasado un poco como me pasó con ‘Una madre’. Yo tendría que haber estado haciendo otra cosa, tenía otro proyecto y de repente empecé a escribir esto sin que nadie lo supiera, ni mi editor, ni nadie, con lo cual fue una obra escrita un poco en secreto. Y nació de algo totalmente subconsciente. Supongo que nació porque yo llevo cinco años creando un bosque alrededor de mi casa. Y después de cinco años ha sido como el tiempo de asentamiento de una experiencia que realmente me ha cambiado la vida. O sea, crear un bosque te cambia la vida y crear un bosque te convierte en niño también porque descubres muchísimas cosas que de otra manera jamás habrías descubierto, es decir, te abre una curiosidad, casi infantil, por lo que te rodea. Y ahí nace un poco ‘Casa’, nace Mika, nace Tadeo, el abuelo de esta niña, y nace ese diálogo mutuo. Ese diálogo entre la parte que cuenta y la parte que quiere oír un cuento. Porque, de hecho, hay mucha fábula dentro de ‘Casa’. Es un libro en el que hay mucha fábula y creo que nace de esa necesidad que tiene un niño escritor por oír un cuento sobre lo que nos hace mejores.

En esa parte de descubrimiento, también le ha servido para redescubrir, digamos, una parte de su felicidad de cuando era niño.

Sí, claro, hasta la escritura de ‘Casa’ yo tenía este recuerdo de mi infancia como un lugar o como un espacio difícil, como un espacio en el que no había sido un niño feliz. Y de repente empiezo a escribir ‘Casa’, que nace de esa búsqueda también, esa búsqueda de infancia, de esa revisión de la infancia. Y ahí empiezo a descubrir que sí hubo momentos. Sí fui un niño feliz en algunos episodios de mi infancia, que realmente no fueron tan pocos. Hubo como una recuperación de la infancia en ‘Casa’ y creo que ese es como el raíl principal sobre lo que funciona la historia, es una revisitación de lo mejor de la infancia.

A ese mismo hilo leía que sin esperar el feedback del público, solo por lo que le ha generado a usted, ya ha merecido la pena.

Sí, sí, sí. Es que es un libro, y vuelvo otra vez a compararlo con ‘Una madre’, es un libro que genera cosas muy potentes desde una sencillez de escritura y una falsa liviandad. Entonces tú entras en esta novela y escribes, entras como escritor y entras como lector en esta novela de forma muy fácil y muy liviana y estás surfeando todos los temas de la condición humana. Y no solo eso, sino que, además, hay una magia, es una novela con mucha magia. Yo no sé definirlo de otra manera. Lo que ha hecho conmigo, y ya solo hablo de mí como autor y como lector, ha sido una transformación brutal y yo no sé por qué es así. Uno no sabe cuando escribe este tipo de novelas cómo lo hace, por qué lo hace, de dónde viene, solo sabe que ha encontrado una puerta, la ha atravesado y cuando tú atraviesas esa puerta y consigue hacer contigo lo que consigue hacer, sabes que va a ocurrir lo mismo con los lectores.

'Casa' es un libro que genera cosas muy potentes desde la sencillez de escritura y una falsa liviandad Alejandro Palomas

Y, precisamente, aunque lleva muy poco tiempo a la venta, ¿qué es lo que le está transmitiendo quién lo ha leído?

Pues muchas cosas. En primer lugar me sorprende que sean tantos en tan poco tiempo. Eso es lo primero, la gran cantidad de lectores y de lectoras a las que atrae esta novela. Yo creo que es una novela, además, que elige a los lectores. Es una novela que llama y provoca muchas piedras en el lago con muchas ondas también (sonríe). Se propaga muy rápido porque deja un poso muy específico y porque habla sobre todo al lector niño que todo adulto lleva dentro. Entonces, cuando consigues una novela que conecta con esa curiosidad infantil que tú tienes, esa curiosidad pura, el poso es doble o triple, se multiplica y, mira, hay feedback muy sorprendentes, hay mucho feedback de lector hombre y hay mucho feedback bonito, porque lo más bonito es ese tipo de padres y madres que me dicen que ven muy reflejada la relación que existe entre sus propios padres y sus hijos, y qué les emociona mucho ver cómo su padre, que con ellos no fue demasiado emocional, ni demasiado cariñoso, se expresa de una manera totalmente distinta con sus hijos, o sea, les emociona mucho e identifican mucho esa relación abuelo-nieto, en la que el abuelo que ha sido un padre demasiado poco cariñoso, de repente se abandona al cariño. Uno me decía: “Es que solo por ver cómo mi padre quiere a mi hija, solo la forma de querer de mi padre, descubrir cómo quiere mi padre ya me merece la pena el haber sido padre y leyendo el libro flipo porque es que lo veo exactamente igual”.

En esa relación niño-abuelo, tanto en el libro como en la realidad, puede tener algo que ver que sean dos visiones del mundo quizá con menos preocupaciones que las que se tiene entremedias como padre, por ejemplo.

Claro, pero eso siempre ocurre. Es que la relación que tienen los abuelos con los nietos y la relación que tienen los abuelos con el mundo y los nietos con el mundo, con la realidad, no tiene nada que ver con la relación que tienen las personas con edad de ser padres y madres. Porque están en momentos distintos y porque además los mayores tienen una experiencia, una sabiduría y una trayectoria temporal que les da una tranquilidad, sobre todo porque han vivido más años que los años que les quedan por vivir, y eso les marca mucho. Y los niños al revés, porque han vivido demasiado poquito y les queda tanto por vivir que no tienen de qué preocuparse. Es la temporalidad, creo yo, lo que marca la caducidad.

Al hilo del libro, hacía estos días una reflexión bastante interesante en relación a esta construcción del bosque, a esta construcción de ‘Casa’, que decía que en la realidad la gente muchas veces busca siempre el resultado y no es consciente de que para llegar al resultado hay que hacer un proceso antes.

Exactamente. Creo que eso es una de las marcas que definen la dinámica social actual. Estamos creando generaciones… no sé si las estamos creando nosotros o es un proceso natural, no lo sé, pero ese no interés en el proceso y sí en el final, ese querer ser cosas, querer ser escritores, querer ser actores, querer ser futbolistas, querer ser 1000 millones de cosas sin querer jugar a fútbol, sin querer actuar, sin querer aprender a hacer las cosas. Querer un final y una meta como si lo único importante fuera eso, pero no el proceso, no hay un deseo de aprendizaje, hay un deseo de logro y creo que eso es muy peligroso.

Si tuviese que definir en pocas palabras, ¿qué diría que es ‘Casa’ para usted?

Pues Mira, para mi ‘Casa’ es un antes y un después de muchísimas cosas. Es algo que me va a marcar el resto de mi vida. Me va a pasar como con ‘Una madre’ que voy a ser el el autor de ‘Una madre’ y el de ‘Casa’. Y ‘Casa’ es una novela absolutamente mágica, no solo por lo que es la novela en sí, sino por lo que irradia, por todo lo que transforma a su alrededor. Hay novelas que tienen ese poder y hay novelas que no lo tienen. Y yo he escrito de los dos tipos de novela. Escribí ‘Un hijo’, que cambia muchísimo a los adolescentes y a las personas que se acercan. Y ‘Casa’ es una novela con una energía y con una capacidad de irradiar un cambio brutal.

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