Abre sus puertas el espacio cultural Manuel María en el local del antiguo Geographic

Inauguración del Espazo Cultural Manuel María Quintana

Durante años fue espacio para el baile en horario nocturno. El número 30 de la calle Socorro, lo que durante años fue el pub Geographic, ahora es un espacio para la cultura en todos sus aspectos: el Espazo Cultural Manuel María.

La Fundación Manuel María, explica su presidente, Alberte Ansede, “garda e mostra o seu legado na casa museo, en Outeiro de Rei”. Pero tienen claro que hay otro legado que hay que poner en valor, “que consideramos moi valioso e que tamén debía ser potenciado e traballado pola fundación”. Se refiere a los valores que tanto Manuel María como su mujer, Saleta Goy, transmitieron en su día y que ahora la entidad quiere poner en valor a través de este nuevo espacio cultural en pleno Orzán: “A defensa da nosa cultura e da nosa lingua, a defensa dos valores medioambientais ou a loita contra a exclusión social”. Y esto lo harán en A Coruña, lugar que Manuel María y Saleta eligieron para vivir “cando se xubilaron” y que los acogió, al primero durante una década, y a la segunda durante tres. El Espazo Cultural Manuel María se situará así “moi pretiño” del mar del Orzán, pero también “preto de onde eles vivían”.

Se trata de un espacio de 160 metros cuadrados, “diáfanos”, que albergará actividades de todo tipo. “O noso reto é manter actividades polas mañás, polas tardes e polas noites, ententendo as noites de forma moderada, de 19.00 a 21.00 horas”, comenta Ansede.

Habrá propuestas de formación y también charlas, proyecciones, exposiciones, música y teatro

Y es que las obras en el antiguo pub llamaron la atención de los vecinos, que miraban con escepticismo por si volvía a abrir un local de ocio nocturno allí: “Vai cambiar moito o conto”, comenta Ansede entre risas. “Viñeron moitos veciños a preguntar o que íamos facer e quedaron aliviados cando contamos o proxecto”, apunta, destacando que los vecinos aplaudieron la propuesta. “Dicíannos: ‘Que ben, facedes ao revés do que é común, onde había bibliotecas abren agora locales de comida rápida, aquí é ao revés, onde había un espazo nocturno, abre outro cultural’”. “Queremos ser uns veciños máis e uns bos veciños”, comenta Ansede sobre la convivencia en el barrio.

Actividades

Ansede explica que en ese reto de mantener actividad en las tres franjas horarias, estas serán diferentes en todas ellas.

Así, por las mañanas se apostará por actividades formativas, convirtiendo el espacio en una suerte de “universidade popular”. Por las tardes, la formación estará más bien “vinculada ao lecer”. Mientras, esa franja ‘nocturna’ será para “propostas máis convencionais”, dice Ansede en relación a conferencias, proyecciones e incluso exposiciones.

Además, los fines de semana se buscará acoger propuestas musicales o espectáculos teatrales. Sin ir más lejos, el próximo 16 de octubre el Espazo Cultural Manuel María acogerá un concierto especial de Uxía, que llevará por nombre ‘De Manuel María a Begoña Caamaño’, acompañada de Santi Cribeiro y Sergio Tannus, presentando temas de su trabajo ‘Indómitas’.