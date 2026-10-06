Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

A Coruña prueba una terapia con virus para combatir la E. coli

El ensayo clínico internacional busca reclutar mujeres con trasplante renal e infecciones urinarias recurrentes

Lucía Crujeiras
Lucía Crujeiras
06/10/2026 14:39
El grupo de Microbioloxía Traslacional e Multidisciplinar del Inibic-Chuac
El grupo de Microbioloxía Traslacional e Multidisciplinar del Inibic-Chuac
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Virus que atacan bacterias, elegidos a medida en una terapia combinada con antibióticos. Esta es la hipótesis que A Coruña pone a prueba en un ensayo clínico internacional para tratar las infecciones urinarias en mujeres causadas por escherichia coli, más conocida como E. coli.

El grupo de Microbiología Traslacional y Multidisciplinar del Inibic-Chuac forma parte de este estudio en fase II llamado 'P-Peaks Uti', que reúne a más de 20 entidades de doce países. El equipo coruñés, bajo la dirección de María del Mar Tomás, apuesta por la fagoterapia, un tratamiento que utiliza bacteriófagos (virus que infectan y destruyen bacterias), para combatir infecciones resistentes a los antibióticos, en este caso causados por E. coli.

"Es importante el papel que tiene A Coruña para la aportación de sus bacteriófagos", explica la coordinadora del proyecto.

El objetivo de este estudio no solo es el tratamiento de este tipo de infecciones, sino también la prevención, tal y como explica Mar Tomás. Junto a ella, en A Coruña participan profesionales de Enfermedades Infecciosas, como Enrique Míguez y Álvaro Mena; Nefrología, con Constantino Fernández Rivera; Urología, con Teresa Mosquera Seoane, y Farmacia Hospitalaria, con Luis Margusino Framiñán.

Un hombre agrede en A Coruña a dos técnicas de emergencias y a un vigilante del Chuac

Más información

La idea es abordar esta problemática de forma "conjunta" en un proyecto internacional liderado por el doctor Gregory German, de la Unity Health Toronto. También participan países como Alemania, Austria, Bélgica, Estados Unidos, Francia, Italia o Reino Unido, entre otros.

El ensayo tiene especial interés en reclutar mujeres con trasplante renal e infecciones urinarias recurrentes. Su participación en A Coruña dependerá de que cumplan los criterios de inclusión y la autorización correspondiente. 

Reunión internacional en A Coruña

Por otro lado, A Coruña acoge estos días por segundo año consecutivo la reunión del consorcio internacional 'Phages-AntiPer', que busca estrategias innovadoras para combatir infecciones bacterianas crónicas y persistentes. La participación del grupo de investigación coruñés se asocia al ensayo clínico sobre la E. coli.

"Este consorcio estudia bacterias persistentes a los antibióticos que no consiguen ser erradicadas", explica Tomás, que añade que también contempla la creación de colecciones de bacterias y fagos (tipo de virus que infectan y se multiplican exclusivamente dentro de las bacterias) como base para futuras estrategias terapéuticas.

El microbiólogo del Chuac Jorge Arca

Jorge Arca, microbiólogo: “En A Coruña ya usamos nuevos fármacos para combatir las bacterias multirresistentes”

Más información

En representación de España el consorcio reúne al Inibic y al Instituto de Salud Carlos III, del que también forman parte instituciones de Polonia, Israel y Reino Unido, además de la participación de Bélgica como observador. Este proyecto recibió 1,22 millones de euros de financiación para el período 2025-2028.

"Esta reunión vuelve a situar a A Coruña, al Hospital y al Inibic en el centro y representa una oportunidad de compartir resultados preclínicos y fortalecer la colaboración entre los equipos que investigan nuevas opciones para pacientes con infeccions persistentes", aplaude Tomás. 

Dos cirujanos, en una operación en el Chuac

El hospital de A Coruña sitúa a su unidad de Cardiología entre las mejores del mundo

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

La reina Sofía visita la sede central de Inditex
Redacción
El ideal gallego

Las tormentas azotan Galicia, con más de 2.400 rayos hasta las tres de este martes
Europa Press
GermÃ¡n. Parada autobus alcalde manuel casas

La Xunta insiste en "refuerzos" en los buses Ferrol-A Coruña pero admite que "no siempre" habrá "la oferta suficiente"
Europa Press
El ideal gallego

Idealista sitúa en A Coruña la mayor caída de viviendas en venta desde junio de 2018
Europa Press