A Coruña prueba una terapia con virus para combatir la E. coli

El grupo de Microbioloxía Traslacional e Multidisciplinar del Inibic-Chuac Cedida

Virus que atacan bacterias, elegidos a medida en una terapia combinada con antibióticos. Esta es la hipótesis que A Coruña pone a prueba en un ensayo clínico internacional para tratar las infecciones urinarias en mujeres causadas por escherichia coli, más conocida como E. coli.

El grupo de Microbiología Traslacional y Multidisciplinar del Inibic-Chuac forma parte de este estudio en fase II llamado 'P-Peaks Uti', que reúne a más de 20 entidades de doce países. El equipo coruñés, bajo la dirección de María del Mar Tomás, apuesta por la fagoterapia, un tratamiento que utiliza bacteriófagos (virus que infectan y destruyen bacterias), para combatir infecciones resistentes a los antibióticos, en este caso causados por E. coli.

"Es importante el papel que tiene A Coruña para la aportación de sus bacteriófagos", explica la coordinadora del proyecto.

El objetivo de este estudio no solo es el tratamiento de este tipo de infecciones, sino también la prevención, tal y como explica Mar Tomás. Junto a ella, en A Coruña participan profesionales de Enfermedades Infecciosas, como Enrique Míguez y Álvaro Mena; Nefrología, con Constantino Fernández Rivera; Urología, con Teresa Mosquera Seoane, y Farmacia Hospitalaria, con Luis Margusino Framiñán.

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La idea es abordar esta problemática de forma "conjunta" en un proyecto internacional liderado por el doctor Gregory German, de la Unity Health Toronto. También participan países como Alemania, Austria, Bélgica, Estados Unidos, Francia, Italia o Reino Unido, entre otros.

El ensayo tiene especial interés en reclutar mujeres con trasplante renal e infecciones urinarias recurrentes. Su participación en A Coruña dependerá de que cumplan los criterios de inclusión y la autorización correspondiente.

Reunión internacional en A Coruña

Por otro lado, A Coruña acoge estos días por segundo año consecutivo la reunión del consorcio internacional 'Phages-AntiPer', que busca estrategias innovadoras para combatir infecciones bacterianas crónicas y persistentes. La participación del grupo de investigación coruñés se asocia al ensayo clínico sobre la E. coli.

"Este consorcio estudia bacterias persistentes a los antibióticos que no consiguen ser erradicadas", explica Tomás, que añade que también contempla la creación de colecciones de bacterias y fagos (tipo de virus que infectan y se multiplican exclusivamente dentro de las bacterias) como base para futuras estrategias terapéuticas.

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En representación de España el consorcio reúne al Inibic y al Instituto de Salud Carlos III, del que también forman parte instituciones de Polonia, Israel y Reino Unido, además de la participación de Bélgica como observador. Este proyecto recibió 1,22 millones de euros de financiación para el período 2025-2028.

"Esta reunión vuelve a situar a A Coruña, al Hospital y al Inibic en el centro y representa una oportunidad de compartir resultados preclínicos y fortalecer la colaboración entre los equipos que investigan nuevas opciones para pacientes con infeccions persistentes", aplaude Tomás.