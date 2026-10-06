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A Coruña

A Coruña celebra el Día de la Policía con el foco en "las nuevas amenazas"

El acto sirvió para rendir homenaje a los 52 miembros del cuerpo que alcanzan la jubilación, así como a personas e instituciones ajenas al cuerpo

Julia Nóvoa
06/10/2026 16:39
En el acto presidido por la Subdelegada del Gobierno en A Coruña, Obdulia Taboadela, se la entregaron condecoraciones (Medallas al Mérito Policial) a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y a personalidades ajenas a la Policía Nacional, en el cuartel de Lonzas
Obdulia Taboadela, participa en el Día de la Policía, esta mañana, en el cuartel de Lonzas
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La Policía Nacional celebró en la mañana de este martes su Día en la comisaría provincial de Lonzas en la jornada de festividad de su patrón los 'Santos Ángeles Custodios'. Durante el acto, la subdelegada del Gobierno en A Coruña, Obdulia Taboadela, reconoció el trabajo de los 3.600 agentes de la Policía Nacional destinados en Galicia -cifra más alta de efectivos de la última década- y destacó que la región gallega es actualmente la segunda comunidad autónoma más segura de España, un resultado detrás del que, señaló, "hai moitas horas de traballo, investigación, prevención e resposta por parte dos profesionais da Policía Nacional". Taboadela también hizo hincapié en la evolución de los resultados policiales. En el primer semestre de año, las infracciones penales esclarecidas se situaron en un 46%, frente al 44% registrado en el mismo periodo del año anterior. 

En el acto presidido por la Subdelegada del Gobierno en A Coruña, Obdulia Taboadela, se la entregaron condecoraciones (Medallas al Mérito Policial) a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y a personalidades ajenas a la Policía Nacional, en el cuartel de Lonzas

Las fotos del acto del Día de la Policía 2026

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Al acto también acudió el jefe superior de Policía de Galicia, Pedro Jesús Pacheco, quien puso de manifiesto el trabajo que desarrolla el Cuerpo: "Los policías nacionales hemos participado en momentos trascendentales y estamos preparados para afrontar las nuevas amenazas, como la ciberdelincuencia". Para ello, según explicó, "es esencial la buena coordinación con el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad, especialmente con la Guardia Civil", apuntó. 

En el acto institucional, se impusieron en primer lugar las condecoraciones a los 52 miembros de la Policía Nacional, que a lo largo del año 2026 destacaron por su entrega al servicio policial, tanto por hechos concretos como por su trayectoria profesional. Tras ello, se reconoció a diferentes personalidades ajenas a la Policía Nacional, que han contribuido y apoyado la labor policial.

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Este año además, fue reconocida la labor de uno de los perros de la Unidad Especial de Guías Caninos, 'Rayo'. Por su trayectoria operativa en la especialidad de drogas, billetes de curso legal y armas le fue concedida la 'Mención Honorífica de Canes de la policía Nacional'. Para terminar y en memoria de los fallecidos, se realizó un homenaje con una ofrenda de una corona de laurel, con la interpretación de 'La muerte no es el final', por parte de la Unidad de Música del Mando de Apoyo a la Maniobra y con las voces del Coro del Santo Ángel. El acto se cerró con la interpretación del himno de la Policía.

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