Hace 25 años | La exposición de Sissi abre sus puertas ante una gran expectación

Francisco Vázquez presentó la exposición Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años en 2001, se inauguraba en La Coruña ante una gran expectación, la exposición sobre Sissi; hace 50 años, en 1976, llegaban al puerto de La Coruña 670 turistas a bordo del barco “Calipso” para disfrutar de la gastronomía y la cultura de la ciudad; hace 75 años, en 1951, la Comisión del Ensanche aprobó la creación de once casas, seis de ellas de varias plantas y hace 100 años en 1926 la ciudad se prepara para celebrar las fiestas de Santa Teresa de Jesús.

Portada de El Ideal Gallego del 06 de octubre de 2001 Archivo El Ideal Gallego

La exposición de Sissí abre sus puertas ante una gran expectación

Jornada de reflexión en el Kiosko Alfonso y la Estación Marítima. Unas 400 piezas que, en su momento, rozaron la vida de la emperatriz Isabel de Austria aguardan las miradas del público coruñés que podrá visitar la exposición que refleja los entresijos de un imperio y la personalidad de un mito creado en la gran pantalla.

El alcalde de A Coruña, Francisco Vázquez, está como un niño con zapatos nuevos. Durante la presentación oficial de la muestra se deshizo en elogios hacia los patrocinadores y todos los que han hecho realidad una “ilusión” que rondaba su cabeza. Vázquez “vendió” su éxito como una “gran oportunidad” para poder disfrutar de piezas traídas desde 18 museos de todo el mundo.

Portada de El Ideal Gallego del 06 de octubre de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Inesperada llegada del “Calipso”, con casi 1.000 turistas y tripulantes

El “Calipso”, de 16.000 toneladas de registro bruto y matriculado en el puerto de Itchaco, conducía 670 turistas, pertenecientes a diez nacionalidades: 485 ingleses, 76 alemanes, 64 americanos y los demás irlandeses, franceses, canadienses, belgas, holandeses, neozelandeses. A su vez, la triuplación la constituían 304 personas de 14 nacionalidades: ingleses, griegos, italianos, holandeses, belgas, indúes, malayos, filipinos, australianos, neozelandeses, egipcios, un portugués, etc.

El buque atracó en el muelle de Méndez Núñez y fue constante el desfile de coruñeses por aquel lugar para contemplar la silueta del parquebote griego, primera vez que viene a La Coruña. La mayor parte del pasaje se trasladó en autocar para visitar varias localidades de la provincia.

Portada de El Ideal Gallego del 06 de octubre de 1951 Archivo El Ideal Gallego

La Comisión de Ensanche aprobó la construcción de once casas

En la tarde de ayer, bajo la presidencia del alcalde, se reunió la comisión municipal de Ensanche, para despachar los asuntos pendientes. Fue aprobada la construcción de once nuevas casas, varias de ellas de seis plantas, en la calle Marqués de Amboage; la ampliación de otras y de dos templos de comuniones religiosas. Se aprobó también la construcción de las escalinatas de la calle Fernández Latorre a la de Primo de Rivera, y fueron propuestas varias transferencias para las obras de las calles Inés de Castro, Alfonso VI y otras del mismo sector.

Tuvieron los reunidos un cambio de impresiones acerca de la terminación del derribo del Camaranchón y sobre el presupuesto extraordinario, en el aspecto que se refiere a la zona de Riazor.

Portada de El Ideal Gallego del 06 de octubre de 1926 Archivo El Ideal Gallego

La Coruña se prepara para celebrar la festividad de Santa Teresa de Jesús

El próximo día 15 del presente mes, se celebrará en toda España, la festividad de Santa Teresa de Jesús, Patrona del Cuerpo de Intendencia. En La Coruña se solemnizará también el día con algunos actos religiosos y profanos. Las tropas pertenecientes al octavo regimiento de Intendencia, de guarnición en esta plaza, festejarán el día de su excelentísima Patrona con diversos actos. El digno coronel de dicho regimiento Sr. Fontán, queriendo dar gran realce y solemnidad a aquéllos, ha nombrado una Comisión de oficiales que trabaja activamente en la confección del programa a que habrán de ajustarse los festejos de referencia.

Por de pronto se celebrará en la parroquial de San Jorge una solemnísima y brillante función religiosa a la que concurrirá la tropa de Intendencia.