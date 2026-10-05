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A Coruña

Tacos gratis este martes en A Coruña: Taco Bell celebra el Día Internacional del Taco 

La cadena regalará un taco a quienes participen en su particular reto de idiomas

Esther Durán
05/10/2026 11:50
Taco Bell
​Taco Bell celebra esta jornada en España desde 2017
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A Coruña se suma mañana, martes 6 de octubre, al Día Internacional del Taco con una promoción especial de Taco Bell. La cadena de restauración celebrará esta jornada junto a Duolingo con una propuesta que mezcla tacos e idiomas: los clientes podrán conseguir un taco gratis si cumplen un sencillo requisito.

La iniciativa se desarrollará en los restaurantes Taco Bell participantes de toda España, incluidos los establecimientos de A Coruña, y estará disponible hasta agotar existencias.

¿Cómo conseguir un taco gratis en A Coruña?

Participar es sencillo. Los clientes que quieran conseguir su taco gratuito tendrán que acudir mañana a un restaurante Taco Bell participante con una bandera de cualquier país y decir la palabra “taco” en el idioma de ese país.

Una iniciativa que juega con una curiosidad lingüística: la palabra “taco” se mantiene prácticamente igual en más de 30 idiomas, convirtiéndose en el punto de partida de esta colaboración entre Taco Bell y Duolingo.

Taco Bell celebra esta jornada en España desde 2017, por lo que la edición de 2026 supone la décima celebración del Día Internacional del Taco para la compañía en nuestro país.

La promoción cuenta ya con una importante participación entre los seguidores de la marca. El año pasado se consumieron más de 95.000 tacos en los restaurantes Taco Bell de España con motivo de esta celebración.

Este año, además, la campaña amplía su alcance y se plantea como una celebración internacional en colaboración con Duolingo.

La jornada llega acompañada de otra novedad gastronómica. Taco Bell y Duolingo han creado la Salsa Duo Habanero, una edición limitada que estará disponible también en los restaurantes españoles desde mañana.

La salsa combina notas ácidas y afrutadas con el picante del habanero y se podrá conseguir de forma gratuita con cada Crunchy Taco Supreme, hasta agotar existencias.

Las tarrinas tendrán además un diseño especial con mensajes inspirados en los tacos en tres idiomas.

“El idioma y la comida son dos de las formas más poderosas que tenemos de conectar con la cultura y entre nosotros”, señala Emmanuel Orssaud, Chief Marketing Officer de Duolingo.

Desde Taco Bell, Amy Ellis Durini, Chief Marketing and Strategy Officer de Taco Bell International, destaca que la compañía busca celebrar la idea de que los tacos pueden unir a personas de diferentes culturas y países.

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