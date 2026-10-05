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A Coruña

La segunda obra nueva más cara de A Coruña tiene en alquiler uno de los bajos comerciales más exclusivos

Con un precio de 5.000 euros al mes, la inmobiliaria pone en valor su fachada como la gran protagonista

Lara Fernández
Lara Fernández
05/10/2026 04:20
Los números 98, 100 y 102 de la avenida Fernández Latorre
Los números 98, 100 y 102 de la avenida Fernández Latorre
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A principios de septiembre, la avenida de Fernández Latorre descubrió las nuevas fachadas de tres edificios que han sido rehabilitados. Los números 98, 100 y 102 de la calle, en Cuatro Caminos, sorprendieron por su gran similitud con las galerías de La Marina. Poco después salieron a la venta cuatro de los pisos en la plataforma inmobiliaria Idealista, por un precio de 1,15 millones de euros, el segundo más caro de una obra nueva en la ciudad.

Esta ‘exclusividad’ también se traslada a sus bajos comerciales. Centro Inmobiliaria gestiona el alquiler de uno de los locales, por el que se pide un importe de 5.000 euros de renta mensual, una cifra que, en la actualidad, solo se deja ver en las calles del entorno de la plaza de Lugo.

Con una superficie de 370 metros cuadrados, el inmueble se encuentra en bruto, “ofreciendo un amplio espacio que permite diseñar y adaptar completamente el establecimiento a las necesidades del futuro negocio”, explica el anuncio publicado en Idealista.

La inmobiliaria pone en valor, precisamente, la fachada que tanto llama la atención de los viandantes. “Uno de los elementos que aporta mayor personalidad y exclusividad al inmueble es su extraordinaria fachada con galerías, un elemento arquitectónico característico de A Coruña que aporta elegancia, identidad y una imagen exterior especialmente diferenciadora”. Así, destaca que el exterior del edificio “puede convertirse en uno de los grandes protagonistas del proyecto, funcionando como un auténtico escaparate urbano y ofreciendo excelentes posibilidades para desarrollar una imagen comercial potente y reconocible”.

Azulejos

El Ayuntamiento concedió en la Junta de Gobierno local del 24 de febrero de 2021 la licencia al Grupo Empresas Marte SL para ampliar y reconstruir los tres edificios correspondientes con los números 98, 100 y 102 de la calle, en Cuatro Caminos.

El Gobierno local había denegado hasta ese momento conceder dicha licencia porque la Dirección Xeral de Patrimonio consideraba que la fachada propuesta rompía la configuración original y no respetaba la normativa. Los edificios originales ya constaban de galería de madera y Patrimonio exigía que estas tenían que ser reproducidas en el proyecto nuevo, manteniendo, además, sus dimensiones.

La obra ha permitido ganar dos alturas en cada uno de los inmuebles, hasta alcanzar los seis pisos. En total, habrá diecisiete viviendas, locales y garajes en tres sótanos y planta baja. El uso de azulejo en la fachada, presente en la parte baja de la misma, es un elemento ensalzado por los especialistas, ya que “no queda mucho” a día de hoy en la ciudad. En la actualidad, estos ‘mosaicos’ en las fachadas solo predominan en Santa Lucía y, sobre todo, en las joyas modernistas de la plaza de Lugo.

Los números 98, 100 y 102 de la avenida Fernández Latorre

La reconstrucción de tres edificios que lleva las galerías de La Marina a Cuatro Caminos

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