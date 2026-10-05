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A Coruña

La Policía Local atiende más de tres llamadas cada noche por discusiones, peleas y conflictos

Las actuaciones por problemas nocturnos crecieron más de un 300% en un año, según las estadísticas municipales

Abel Peña
Abel Peña
05/10/2026 03:34
Policías locales, durante una intervención | patricia g. fragaPolicías locales, durante una actuación
Policías locales, durante una actuación
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Los últimos datos de la Policía Nacional apuntan a que la delincuencia ha crecido en A Coruña en lo que va de año, incluidas las agresiones y las riñas. Sin embargo, la sensación de inseguridad rara vez se refleja en las estadísticas de Interior, donde solo figuran los arrestos. Pero lo cierto es que la conflictividad en la ciudad parece haber aumentado, sobre todo, al caer el sol. La Policía Local, por ejemplo, atiende una media de tres llamadas cada turno de noche por agresiones, peleas y discusiones entre particulares.

El año pasado fueron 1.184, un 333% más que las 273 de 2024, que ya eran un 99% más que las 137 de 2023. Este aumento tan espectacular esconde varios factores, como suele ocurrir. Fuentes municipales consultadas reconocen que ha aumentado la conflictividad, pero matizan que también se está dando un aumento de la intolerancia hacia los conflictos. “La gente cada vez nos llama más. Antes actuaban ellos mismos, separaban a los implicados y no pasaba nada. Ahora nos llaman a nosotros”, explican.

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Por supuesto, la mayor parte de estos conflictos surgen en un entorno de ocio donde corre el alcohol, como son los bares. Pero la propia Policía Local reconoce que la pronta actuación de las patrullas basta para evitar que se llegue a mayores. “Son más bien conatos”, aclaran. Rara vez la violencia llega a tal nivel que alguien resulta herido y es necesario detener al responsable.

Lesiones y riñas

Pero las estadísticas de la Policía Nacional que corresponden al mismo año dejan claro que a veces la sangre sí llega al río: los arrestos por delitos de lesiones y riñas tumultuarias crecieron nada menos que un 64% en 2025, cuando pasaron de 91 a 150.

A Coruña sigue la misma tendencia que en el resto de España: mientras que el cómputo global de delitos desciende, gracias a la reducción de los hurtos (la gran mayoría de los cuales no se denuncia) siguen creciendo los delitos más graves como homicidios, tanto consumados como en grado de tentativa, las violaciones y los otros delitos contra la libertad sexual.

Recientemente, el Ministerio del Interior dio a conocer las últimas estadísticas de criminalidad correspondientes al primer semestre de este año y en ellas queda patente que las agresiones siguen subiendo. 52 en el primer semestre de 2025 y 70 en el de este año. Es decir, un incremento del 34%, así que no se puede achacar solo el fenómeno de los altercados nocturnos a una mayor intolerancia del público a este tipo de conflictos, dado que cada vez hay más arrestos por este motivo.

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En realidad, el 092 vio que se incrementaba un 26% el número de llamadas que recibía durante el año pasado: pasaron de 95.228 en 2024 a 128.686. Eso son bastantes más de las que recibe el Cimacc (Centro Inteligente de Mando, Control y Comunicación) de la Policía Nacional de A Coruña, que fueron 48.548 con actuación policial y más de 16.000 informativas.

También son muchas las llamadas de información al 092. “La gente prefiere llamar al 092 que al 010, porque funcionamos las 24 horas y no tienen que esperar”, comentan. Pero también abundan los casos serios. Por ejemplo, han crecido de forma muy significativa las llamadas por violencia de género: 123 en 2023 y 484 en 2025. También han crecido las llamadas que alertaban de accidentes tanto con heridos (553 en 2025 con respecto a las 483 de 2023) como sin heridos (de 1.614 en 2023 a 2.120 en 2025). Si en 2023 atendieron 1.138 llamadas de seguridad ciudadana, en 2025 prácticamente se quintuplicaron. Pero, pese a todo, A Coruña se mantiene como ciudad segura. 

Cifras

  • 150 arrestros por un delito de lesiones o riña tumultuaria registró el Ministerio deI Interior el año pasado, un 64% más que en 2024
  • 128.586 llamadas atendió la sala del 092 de la Policía Local el año pasado, más del doble que en 2024, aunque solo una minoría era de seguridad ciudadana
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