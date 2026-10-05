Los muelles de A Coruña vivirán un ‘súper martes’ marítimo con la llegada de seis buques

Mercancía descargada en el puerto de A Coruña Quintana

Los muelles urbanos de A Coruña y la dársena de Langosteira vivirán un auténtico ‘super martes’ marítimo con la llegada simultánea de seis buques en una sola jornada. Esto incluye buques de mercancías y de pasajeros.

Martes 6 de octubre

‘Anne (ex-Damina)’: buque de 116 metros de eslora que atracará a las 04.00 horas en el Muelle A de Langosteira para desembarcar 6.600 toneladas de cereales y harina, zarpando el 8 de octubre a las 22.00 horas. Está consignado por Ceferino Nogueira y estibado por Galigrain.

‘Liberty of the Seas’: trasatlántico de 339 metros de eslora que estará atracado en el muelle de Trasatlánticos entre las 06.00 y las 16.00 horas. La consignataria es Marítima Consiflet.

‘SNP Galaxy’: buque de 90 metros de eslora que amarrará en el muelle Centenario Sur a las 11.00 horas para desembarcar 2.415 toneladas de materiales de construcción, con permanencia hasta el 9 de octubre a las 21.00 horas. La consignación corre a cargo de Marítima Consiflet y la estiba de TMGA.

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‘Harbour Express’: navío de 162 metros de eslora que atracará a las 12.00 horas en el pantalán de Repsol para embarcar 15.475 toneladas de residuos y otros productos petrolíferos, zarpando el 8 de octubre a las 08.00 horas. Consignado por Finisterre Agencia Marítima y estibado por Repsol.

‘Rochester’: mercante de 180 metros de eslora que llegará a las 16.00 horas al Muelle A de Langosteira para desembarcar 3.500 toneladas de coque de petróleo, finalizando estancia el 9 de octubre a las 21.00 horas. Consignado por Marítima Consiflet y estibado por TMGA.

‘SNP Wind’: barco de 88 metros de eslora que llegará a las 23.00 horas al muelle San Diego para desembarcar 1.965 toneladas de materiales de construcción, con salida prevista para el 9 de octubre a las 21.00 horas. La consignación de este buque la asume Marítima Consiflet y la estiba TMGA.

Miércoles 7 de octubre

‘Regatta’: crucero de 181 metros de eslora que estará atracado en el muelle Calvo Sotelo Sur entre las 06.00 y las 13.00 horas. La consignación la gestiona Rubine e Hijos.

‘Viking Saturn’: buque de pasaje de 228 metros de eslora que amarrará en Trasatlánticos entre las 07.00 y las 18.00 horas. La consignación la asume Pérez y Cía.

‘Alva’: barco de 44 metros de eslora que llegará a las 08.00 horas al muelle Calvo Sotelo Norte, donde permanecerá atracado hasta el 9 de octubre a las 18.00 horas. La consignación la realizará Pérez y Cía.

Jueves 8 de octubre

‘Helge’: navío de 89 metros de eslora que atracará a las 20.00 horas en Langosteira para embarcar 2.500 toneladas de carbones y coque de petróleo, con salida programada para el 9 de octubre a las 20.00 horas. Consignación y estiba a cargo de Pérez Torres Marítima.