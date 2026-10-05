Los edificios más 'brutos' de A Coruña

Recopilación de todos los edificios Quintana y Archivo El Ideal Gallego

La ‘poesía áspera’ (rough poetry) es el concepto teórico con el que Peter y Alison Smithson definieron la esencia estética del brutalismo en la arquitectura de posguerra británica. Y, aunque el Nuevo Brutalismo desempeñó un papel importante en la elaboración teórica del movimiento, la realidad es que esta corriente se desarrolló de forma casi simultánea en numerosos países. En España, el brutalismo se desarrolló principalmente entre los años 60 y 80, coincidiendo con un periodo de crecimiento urbano y modernización.

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El movimiento, caracterizado por el uso de hormigón armado y la presencia directa de los materiales de los materiales en la construcción, no tardó en llegar a A Coruña, donde arquitectos como Andrés Fernández-Albalat o Miguel Fisac iniciaron un camino que hoy se ve ejemplificado en algunos de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Con el objetivo de redescubrir el patrimonio brutalista del paisaje urbano coruñés, la Semana de la Arquitectura dedica su séptima edición a esta corriente, con una programación que se desarrollará desde hoy y hasta el domingo, y en la que se realizarán más de una veintena de actividades relacionadas con el legado del estilo arquitectónico en la urbe herculina, además de visitas guiadas por algunos de sus edificios más ‘brutos’.

La Semana de la Arquitectura inicia su programación hoy (a las 19.30 horas) en María Pita, donde se inaugurará la exposición ‘Coruña Brutalista’, que estará abierta al público hasta el 1 de noviembre. Según explica el director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de A Coruña, Miguel Abelleira, la muestra “plantea un recorrido razonado por el legado brutalista, a través de un catálogo de obras y varios textos de investigación. El catálogo se compone de 25 ejemplos y un plano de situación que incluye otros adicionales. Entre esos ejemplos, se encuentran desde torres icónicas de la ciudad como el Edificio Trébol o la Torre Costa Rica, pero también cooperativas de viviendas, iglesias o incluso colegios y facultades.

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Los casos "más interesantes"

“Uno de los casos más interesantes en la ciudad”, según el propio comisario de la exposición, Antonio S. Río Vázquez, es el Edificio Rías Altas. En la construcción, levantada en 1975 por el arquitecto Arturo Franco Taboada, la fragmentación de la fachada aprovecha las posibilidades de la estructura de hormigón para maximizar el perímetro exterior de cada estancia.

Donde se sitúan los edificios en la ciudad

Un edificio todavía más presente en la rutina de los coruñeses es la Jefatura Provincial del Movimiento –popularmente conocido como Edificio Ocaso–, en la plaza de Pontevedra. El edificio, diseñado por Andrés Fernández-Albalat y Jacobo Rodríguez-Losada en 1967–uno de los ejemplos más antiguos–, en realidad, demuestra cómo los recursos y materiales del brutalismo pueden emplearse en contextos muy alejados de aquellos que dieron origen al movimiento.

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Por supuesto, no podían faltar los dos colosos de la ciudad: el Edificio Trébol, diseñado por Carlos Meijide Calvo en 1971, y, a escasos metros, la Torre Costa Rica, obra de José Antonio Franco Taboada. Ambas construcciones destacan por su verticalidad, en busca de romper con la monotonía del bloque tradicional.

Para el comisario de la muestra, otro caso peculiar es la iglesia de San José, situada en el barrio de Monte Alto. En este caso, el brutalismo orquestado por Jacobo Rodríguez-Losada en 1968 es el “más evidente” con respecto a otras parroquias de la ciudad que siguen este estilo.

Edificio Rías Altas, en la calle Ría do Burgo Quintana

Este estilo arquitectónico también está presente incluso en centros educativos. Algunos ejemplos de ellos son el Colegio Santa María del Mar –diseñado por Miguel Fisac en 1965 y ampliado posteriormente por Andrés Fernández-Albalat– y el CEIP Zalaeta, obra de José María Olaiz en 1978, uno de los ejemplos más tardíos. Pero, como no podía ser de otra manera, el brutalismo también se manifiesta en las escuelas de Arquitectura de la UDC, ubicadas en el campus de A Zapateira. En la primera versión del proyecto, ambas escuelas, diseñadas por Juan Castañón Fariña, José María Laguna y Rodolfo Ucha en 1972 y 1973, estaban conectadas entre sí. Sin embargo, dos años después, los autores deciden abandonar la idea inicial y proyectarlas por separado. A día de hoy, según Río Vázquez, son dos de los ejemplos “más emblemáticos de España, e incluso de Europa”.