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A Coruña

La sala Maré se estrena con el XII aniversario de Retrofuture

El antiguo Dux acogerá las actuaciones de Pumu, Dj Hell y Fer Grobas

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
05/10/2026 16:31
Grobas en una actuación
Archivo El Ideal Gallego
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La nueva sala de conciertos de conciertos del grupo Pelícano, anuncia las primeras actuaciones de su historia. El día 21 de noviembre, el local que era antes el pub Dux, abrirá un nuevo capítulo de su historia. Lo hará de la mano de Retrofuture, que celebra su XIII Aniversario.

El Dux, durante una apertura como pubDel local que revolucionó la noche a la gran sala de conciertos del centroEl Dux, que abrió sus puertas en 2010, pasará a ser un local de música en directo en las próximas semanas; el grupo Pelícano recupera así un aforo y un espacio muyparecidos a los del Playa Club, que volvió a manos del Deportivo durante este verano

El Dux de A Coruña se convierte en la sala de conciertos Mare

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En esta cita participará el Dj y productor alemán Hell y varias propuestas locales con Pumu y Grobas,

Abrirá la jornada Pumu que actuará desde las seis a las ocho de la noche, le cogerá el testigo el alemán y cerrará la fiesta Grobas desde las once a las doce y media de la madrugada.

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