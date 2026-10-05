A Coruña
La sala Maré se estrena con el XII aniversario de Retrofuture
El antiguo Dux acogerá las actuaciones de Pumu, Dj Hell y Fer Grobas
La nueva sala de conciertos de conciertos del grupo Pelícano, anuncia las primeras actuaciones de su historia. El día 21 de noviembre, el local que era antes el pub Dux, abrirá un nuevo capítulo de su historia. Lo hará de la mano de Retrofuture, que celebra su XIII Aniversario.
En esta cita participará el Dj y productor alemán Hell y varias propuestas locales con Pumu y Grobas,
Abrirá la jornada Pumu que actuará desde las seis a las ocho de la noche, le cogerá el testigo el alemán y cerrará la fiesta Grobas desde las once a las doce y media de la madrugada.