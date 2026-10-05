La sala Maré se estrena con el XII aniversario de Retrofuture

Grobas en una actuación Archivo El Ideal Gallego

La nueva sala de conciertos de conciertos del grupo Pelícano, anuncia las primeras actuaciones de su historia. El día 21 de noviembre, el local que era antes el pub Dux, abrirá un nuevo capítulo de su historia. Lo hará de la mano de Retrofuture, que celebra su XIII Aniversario.

El Dux de A Coruña se convierte en la sala de conciertos Mare Más información

En esta cita participará el Dj y productor alemán Hell y varias propuestas locales con Pumu y Grobas,

Abrirá la jornada Pumu que actuará desde las seis a las ocho de la noche, le cogerá el testigo el alemán y cerrará la fiesta Grobas desde las once a las doce y media de la madrugada.