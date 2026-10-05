La Sagrada Familia de A Coruña presume de biblioteca con su nuevo espacio pionero en creación cultural

Inés Rey presenta las nuevas instalaciones de la biblioteca Sagrada Familia Quintana

La Sagrada Familia está de celebración. El barrio cuenta desde este lunes con su biblioteca renovada y ampliada gracias a un nuevo espacio pionero en creación cultural. Algunas vecinas, que forman parte del club de lectura, ni siquiera dejaron pasar el momento de la inauguración para acudir a estrenar la nueva sala. "Hicimos una okupación ilegal", bromearon.

A la biblioteca acudió a primera hora la alcaldesa, Inés Rey, quien visitó las instalaciones e inauguró A Eira, el nuevo espacio de creación y participación ciudadana. La regidora aprovechó para charlar con las integrantes del club de lectura: "Veo todo chicas, ¿qué sería de este país sin nosotras?", comentó, mientras ellas les trasladaban su agradecimiento por el nuevo espacio.

La alcaldesa, acompañada por la concejala Montse Paz, celebró el hecho de presentar "unas nuevas instalaciones en esta biblioteca, que nos permiten continuar reforzando la red municipal de bibliotecas como uno de los principales servicios públicos de proximidad de la ciudad".

La alcaldesa destacó que el nuevo espacio supone el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los vecinos del barrio. "A Coruña cuenta desde hoy con un nuevo espacio pionero de creación e innovación cultural integrado en la Biblioteca de la Sagrada Familia. Cumplimos de esta forma con un compromiso que adquirimos con los vecinos, que pasarán a contar con unas instalaciones culturales punteras", señaló.

A Eira amplía la superficie de la biblioteca de 703 a 808 metros cuadrados útiles, gracias a la incorporación de 105 metros cuadrados adicionales destinados a nuevos usos culturales y comunitarios. La inversión municipal ascendió a 409.203 euros.

Equipamiento y accesos independientes

El nuevo espacio cuenta con un equipo de recursos tecnológicos y herramientas especializadas, entre ellas una cortadora láser, equipos de grabación y edición audiovisual, máquina de coser y equipamiento portátil de soldadura. Así, estos equipos permitirán desarrollar proyectos como la producción de podcast, la edición de publicaciones independientes, la creación artística o el aprendizaje práctico de nuevas habilidades.

No solo eso, el nuevo equipamiento cuenta con salas de trabajo colaborativo para asociaciones, grupos vecinales, estudiantes, artistas y emprendedores del ámbito cultural o social. También habrá talleres, actividades formativas y encuentros intergeneracionales.

El préstamo de las salas, abiertas a toda persona, grupo o entidad que quiera desarrollar sus proyectos, será gratuito. La nueva superficie dispone de dos aulas con capacidad para treinta y doce personas, respectivamente, y funcionará como una prolongación de la Biblioteca Municipal de la Sagrada Familia, a pesar de contar con accesos independientes para facilitar un uso autónomo.

En los próximos meses se desarrollará una programación específica para dar a conocer los nuevos recursos entre la ciudadanía, con propuestas relacionadas con la radio, la cianotipia, la costura, la imprenta creativa, el grabado láser y la memoria del barrio.

"A Eira es un ejemplo de cómo las bibliotecas del siglo XXI evolucionan para ser espacios de lectura, pero también de aprendizaje, creación y encuentro comunitario. Esta nueva infraestructura refuerza el papel de las bibliotecas municipales como motores culturales, educativos y sociales de la ciudad", concluyó Rey.