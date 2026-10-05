La reunión de Sociedad Nuclear pone el foco en aplicación de la IA a la tecnología nuclear

La presentación del Congreso se realizó este lunes en Palexco Patricia G. Fraga

La Sociedad Nuclear Española (SNE) abre su reunión anual en A Coruña con el foco puesto en la aplicación de la inteligencia artificial (IA) a la tecnología nuclear, pero también con el objetivo de acercar la ciencia a la ciudadanía.

En la presentación este lunes en el Palacio de Exposiciones y Congresos de A Coruña (Palexco), el presidente del comité organizador, Rafael Sánchez, señaló que arranca “una semana muy especial, dedicada al conocimiento, la innovación y la divulgación científica”.

Este encuentro de profesionales, que “también estará abierto a la ciudanía”, contará con tres jornadas de sesiones sobre “seguridad nuclear, operaciones, mantenimiento, gestión de residuos o medicina nuclear”.

Sánchez, que ha recordado que “la tecnología nuclear no se limita a la producción de electricidad”, ha avanzado que “uno de los grandes ejes” de esta reunión es “la aplicación de la IA a la tecnología nuclear”.

Así, en A Coruña, se analizarán “experiencias reales en operaciones, seguridad o gestión de datos” y también se abordará la protonterapia en España y sus “retos técnicos, logísticos y regulatorios”.

Ha insistido en que este es “un ejemplo claro de la contribución de la tecnología nuclear a la medicina, a la investigación y al bienestar de las personas”.

El encuentro profesional concluirá el viernes con una reflexión sobre “el papel de la energía nuclear en la estabilidad y seguridad energética en tiempos de incertidumbre”.

Charlas

En estos días, la SNE realizó talleres STEM (Science, Technology, Engenieering and Mathematics) dirigidos a alumnos de últimos cursos de secundaria. En ellos se ofrece formación en conceptos técnicos y científicos relacionados con la ciencia, la tecnología y la energía nuclear. Estos talleres tuvieron lugar en la Universidade da Coruña, en la Escola Técnica Superior de Enxeñería de Camiños, Canais e Portos (Campus de Elviña).

También enfocado al público más joven, Women in Nuclear (WiN) Spain celebra este martes 6 de octubre, en el CEIP Labaca (Juan Flórez, 116), el taller de Mentoring “Vocaciones STEM”. El objetivo principal es reunir a alumnos de 6º de primaria de los centros educativos de A Coruña con mentores profesionales junior y senior de distintas empresas y organismos del sector, para intercambiar experiencias y dar a conocer las múltiples áreas de conocimiento con las que cuenta el sector energético.