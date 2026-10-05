La playa coruñesa de Chamoso, lugar de la proposición de matrimonio de Macarena Aragón

Macarena Aragón junto a su prometido, Fran Utrera Instagram @mackahuna

Macarena Aragón, la hija mediana de Emilio Aragón se ha prometido con Fran Utrera en una romántica pedida de mano en la playa de Chamoso, una playa situada en Cabanas, una zona muy vinculada a la familia de su prometido, ya que es un sitio habitual de sus vacaciones de verano.

Fran preparó la sorpresa escribiendo en la arena "¿Te quieres casar conmigo?" y colocando unas copas y una caja con el regalo de pedida sobre una toalla. Macarena llegó sin saber lo que le esperaba, ya que su prometido le había llamado diciendo que se había caído en las rocas y se podía ayudarle. Entre lágrimas, respondió que sí antes de correr hacia la playa para abrazarlo. "Sí quiero. A ti, a nosotros y a todo lo que venga. Mil millones de veces sí", escribió después en sus redes sociales.

Maca es la más discreta de sus hermanos y se dedica a la gestión de sus propias empresas, un sector al que también se dedica su futuro marido.

Coruña vuelve a ser así el lugar elegido para consolidar el amor entre dos personas después de que el pasado verano, durante el eclipse total de sol, una pareja se prometiera en el mirador de San Pedro.