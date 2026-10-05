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A Coruña

La playa coruñesa de Chamoso, lugar de la proposición de matrimonio de Macarena Aragón

La hija mediana de Emilio Aragón se casa con Fran Utrera tras dos años de relación

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
05/10/2026 18:02
Captura de pantalla 2026-10-05 175722
Macarena Aragón junto a su prometido, Fran Utrera
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Macarena Aragón, la hija mediana de Emilio Aragón se ha prometido con Fran Utrera en una romántica pedida de mano en la playa de Chamoso, una playa situada en Cabanas, una zona muy vinculada a la familia de su prometido, ya que es un sitio habitual de sus vacaciones de verano.

Fran preparó la sorpresa escribiendo en la arena "¿Te quieres casar conmigo?" y colocando unas copas y una caja con el regalo de pedida sobre una toalla. Macarena llegó sin saber lo que le esperaba, ya que su prometido le había llamado diciendo que se había caído en las rocas y se podía ayudarle. Entre lágrimas, respondió que sí antes de correr hacia la playa para abrazarlo. "Sí quiero. A ti, a nosotros y a todo lo que venga. Mil millones de veces sí", escribió después en sus redes sociales.

Maca es la más discreta de sus hermanos y se dedica a la gestión de sus propias empresas, un sector al que también se dedica su futuro marido.

Coruña vuelve a ser así el lugar elegido para consolidar el amor entre dos personas después de que el pasado verano, durante el eclipse total de sol, una pareja se prometiera en el mirador de San Pedro. 

Momento de la pedida de mano en el monte de San Pedro

El eclipse dura solo 76 segundos, pero el amor es eterno: San Pedro es testigo de una pedida de mano

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