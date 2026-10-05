La niebla obliga a desviar varios vuelos en Alvedro

Un manto de niebla cubría el cielo de A Coruña esta mañana El Ideal Gallego

La densa niebla con la que amaneció este lunes, 5 de octubre está condicionando la actividad del aeropuero de Alvedro, donde varios vuelos han tenido que ser desviados y otros cancelados debido a las malas condiciones de visibilidad.

El primero de ellos procedente de Barcelona y operado por Vueling ha tenido que desviarse a Santiago donde acabó aterrizando.

También varios vuelos procedentes de Madrid de las 08:55 fueron desviados y aterrizaron en el aeropuerto de Santiago.

La presencia de niebla durante las primeras horas de la mañana ha dificultado las aproximaciones a Alvedro y ha obligado a modificar la operativa prevista, generando incidencias entre los pasajeros de varios vuelos con destino a la ciudad herculina.