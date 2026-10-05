La arquitectura más ‘bruta’ de la ciudad ya se abre a los coruñeses en María Pita

Inauguración de ‘Coruña Brutalista’, este lunes, en María Pita Javier Alborés

La arquitectura más ‘bruta’ de A Coruña ya se abre a sus ciudadanos en forma de exposición. Durante la jornada de este lunes, coincidiendo con el Día Internacional de la Arquitectura, se inició la Semana de la Arquitectura con la inauguración de la muestra ‘Coruña brutalista’ en el Palacio Municipal de María Pita.

La exposición plantea un recorrido razonado por el legado brutalista, a través de un catálogo de obras y varios textos de investigación. El catálogo se compone de 25 ejemplos y un plano de situación que incluye otros adicionales. Entre esos ejemplos, se encuentran desde torres emblemáticas de la urbe herculina como el Edificio Trébol o la Torre Costa Rica, pero también cooperativas de viviendas, iglesias o incluso colegios y facultades.

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En la muestra, los coruñeses pudieron observar las peculiaridades de algunos edificios que, aunque ya formen parte de su rutina, muchos desconocían que formaban parte de este estilo arquitectónico.

El movimiento, caracterizado por el uso de hormigón armado y la presencia directa de los materiales en la construcción, no tardó en llegar a A Coruña, donde arquitectos como Andrés Fernández-Albalat o Miguel Fisac iniciaron un camino que hoy se ve ejemplificado en algunos de los edificios como la Jefatura Provincial del Movimiento (conocido como Ocaso), pero también en el Trébol o en la torre Costa Rica, entre muchos otros.

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Hasta el próximo domingo, se realizarán más de una veintena de actividades relacionadas con el legado del estilo arquitectónico en la urbe herculina, además de visitas guiadas por algunos de sus edificios más ‘brutos’.