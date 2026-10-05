Inés Rey llama a votar el 29 de noviembre con "'V' de vivienda y no con 'B' de buitres"

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La convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre ha generado reacciones en la corporación municipal de A Coruña. La alcaldesa, Inés Rey, respaldó con firmeza la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Ha hecho un resumen de lo que ha avanzado este país en los últimos ocho años. Ha convocado elecciones a la vista de que hay un frente ultraderechista integrado por PP, Vox y ahora sus nuevos amigos de Junts, que ya no vienen a romper España, vienen a votar con ellos".

La regidora considera que la decisión de Sánchez ha sido la de "reforzar una mayoría progresista en el Congreso que haga que España avance. Porque lo contrario a lo que nos enfrentamos es a un retroceso que está asolando Europa y el resto del mundo. Acabamos de ver cómo Bolsonaro sacaba dos puntos de ventaja a Lula con un programa totalmente retrógrado. Este trumpismo y ola reaccionaria que viene de un lado del Atlántico y de Europa siempre ha tenido un muro de contención en España, con un presidente que ha apostado por la dignidad, por los derechos y por las libertades, por seguir avanzando y que este país avance".

La elección en las urnas es, para la alcaldesa de A Coruña, "muy clara": "Tendremos que elegir entre derechos o recorte; entre votar con 'V' de vivienda o con 'B' de buitre; elegir entre la justicia social y el reparto justo de todo lo que España ha avanzado o entre aquellos que solo quieren gobernar para los suyos, los poderosos, los poderes fácticos, los oligarcas y los que tienen intereses que no son los de la ciudadanía". En definitiva, "elegir entre el progreso, el avance y los derechos o entre volver a una España en blanco y negro".

Inés Rey recordó que es necesario apostar por un país en el que "más de la mitad de la población, que somos las mujeres, no perdamos los derechos adquiridos", frente a "aquellos que niegan la violencia de género, que suprimen las políticas de igualdad o que están en contra de alquiler derecho que nos haga avanzar como sociedad".

La alcaldesa espera que los españoles "sepan ponderar quién ha trabajado en avanzar en derechos y libertades y quién quiere darle al botón de pausa y hacernos regresar a tiempos a los que no queremos volver. No es para asustar a la gente, es que no hace falta más que mirar al resto de Europa en el que la ultraderecha y la derecha, haciendo de tonto útil de la ultraderecha, ha revertido grandes avances en lo que se ha conseguido. Necesitamos una Europa que sea bastión de defensa de derechos y libertades, y eso lo garantiza un gobierno de progreso y no aquellos que, desde la parte más ultra de la derecha, han perdido completamente el norte, los valores democráticos, y que no solo no apoyan a los españoles, sino que cuando tumban decretos aplauden como si consiguiesen algo, y solo se pliegan a los intereses y poderes fácticos".

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Sobre cómo podrá afectar este adelanto electoral a las municipales de mayo de 2027, Rey recordó que "las elecciones están automáticamente convocadas desde que se celebraron las anteriores, por ley", aunque, dijo, "no estamos en ese punto. Estamos en el punto de elegir qué país queremos y si queremos retroceder a una España en blanco y negro que nos traerán Feijóo y Abascal".

Celebración en el PP, "ilusión" en el BNG

La portavoz del BNG en A Coruña, Avia Veira, también valoró la noticia del día: "Fronte ao medo, ao discurso do medo e da desesperanza, creo que hai unha opción política que garante o antifascismo, que garante que Galicia gañe, que garante os dereitos sociais e que supón que se hai máis representación para Galicia haxa tamén máis dereitos sociais, mellores infraestruturas para o noso país, tamén dereito á vivenda e mellores condicións laborais. E esa opción política é o BNG".

La nacionalista avanzó que su formación afronta este reto "das eleccións xerais con moitísima ilusión, con moitísima forza, e cremos que podemos dar un salto adiante. Imos con todas, desde logo, a estas eleccións xerais que se veñen de anunciar". En lo relativo a las municipales, Veira reconoció que el adelanto electoral "nos permite ter esa incógnita despexada antes de meternos, digamos, en campaña. Iso vai permitir que nas eleccións municipais se poida ir falar da Coruña, das necesidades específicas que ten a nosa cidade e das alternativas e das propostas políticas para solucionar eses problemas".

El portavoz del PP en A Coruña, Miguel Lorenzo, celebró la noticia: "España tiene un gobierno que no tiene apoyos; tiene un gobierno que no fue capaz de sacar adelante unos presupuestos en la última legislatura; un gobierno que ha permitido una invasión y se fue de vacaciones; un gobierno que ha llevado la inflación a cotas insospechadas; un gobierno que ha permitido que la vivienda se convierta en el principal problema; es hora de la Democracia, es hora de que los ciudadanos puedan hablar".

Manifestación en A Coruña

Inés Rey valoró la manifestación de este sábado en A Coruña. "Los dos decretos garantizaban la protección necesaria a los inquilinos, que se pudieran contener los precios, que los fondos buitre no puedan expulsar a nadie de las ciudades subiendo los alquileres y especulando con la vivienda", dijo.

Para la socialista hay dos formas de entender la vivienda: "como un derecho constitucional o como un negocio, un bien de consumo. El PP en Madrid desafectó la vivienda pública y dejó caer ese parque de vivienda pública para vendérselo a fondos buitre, en los que creo que participaba el hijo de un expresidente. Está claro quién se pliega a los intereses de los fondos de inversión y no a los ciudadanos".

Por todo ello, Rey cree que "con toda la razón", ha salido la gente a la calle. "Pero esa gente", añadió, "tiene que ir a las urnas el 29 de noviembre, para que los derechos tengan un reflejo en las políticas y haya una mayoría en el congreso que las garantice". También para que "no se eche a Maricarmen ni a tantas 'maricármenes' a la calle, para que nadie viva permanentemente con la espada de Damocles de que se le va a acabar el contrato, para que nadie vea subidas desorbitadas de los precios de los alquileres, para que no se tenga que destinar más de un 30% del salario medio al pago del alquiler y para que la gente pueda casarse y formar una familia, pero también divorciarse, porque ahora mismo no se puede ni una cosa ni la otra al no tener capacidad de alquiler una vivienda".

Inés Rey, por último, se mostró tajante y reconoció que está a favor del intervencionismo: "Sí, ya lo digo, el mercado hay que intervenirlo, porque no se regula ni se autorregula, ni el libre mercado ni el neoliberalismo, que lo único que hacen es ahondar en la brecha social. Aquellos que están en contra de que se intervenga en el mercado, como hemos hecho en A Coruña con la zona tensionada o la regulación de las Viviendas de Uso Turístico, son los que intervienen el mercado para desafectar la vivienda pública y vendérsela a fondos buitre. Ahí sí nos vale el intervencionismo, no para proteger derechos".

El intervencionismo en el mercado de la vivienda, concluyó, "es para proteger a los ciudadanos y a los más vulnerables. Pero la vivienda va de todos, incluyendo a más del 80% de los votantes del PP y Vox, así que se tienen que hacer mirar del lado de quién se ponen".