Hace 25 años | La llegada del euro modifica al alza el precio del billete del autobús urbano 

Una imagen de un bus urbano de A Coruña Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años la llegada del euro modificaba al alza el precio del billete del autobús urbano en A Coruña, que pasaba de costar 120 a 128 pesetas (0,77 euros). En 1976, hace 50 años, seguía el misterio sobre el paradero de un yate británico que había hecho escala en el puerto coruñés; en 1951, hace 75 años, las alumnas de la Concepción Arenal recibían prendas del ropero del centro escolar; y en 1926, hace 100 años, seguían las peticiones sobre la línea de tren Zamora-La Coruña.

Hace 25 años | El euro hace subir el precio del autobús, que pasa a costar 128 pesetas

En el 2002 viajar en autobús saldrá ocho pesetas más caro por culpa del euro. El Ayuntamiento aprobará en el pleno del miércoles la renovación de las tarifas del transporte urbano para el próximo año. A partir de enero la moneda única ganará terreno a la peseta, por lo que el precio de cada billete de bus pasará de 120 a 128 pesetas, es decir, costará 0,77 euros. El desembarco del euro ha obligado a la Compañía de Tranvías a actualizar las tarifas tomando como referencia la nueva moneda. De este modo, el incremento -de un 4,6 por ciento- será superior a la tradicional subida de cinco pesetas. La tarjeta del bonobús tampoco escapará a la invasión ya que cada viaje costará 88 pesetas en lugar de las 80 que cuesta en la actualidad.

Portada de El Ideal Gallego del 5 de octubre de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | Sigue el misterio sobre el paradero del yate que hizo escala en el puerto

Continúa ignorándose la situación por la que atraviesa el yate inglés “Pellinore”, que salió del Algarve el pasado 23 de septiembre, en su regreso a Inglaterra. Esta embarcación había estado en julio en el puerto coruñés.

Una comisión de vecinos, representantes de la Asociación de Vecinos de Atochas Monte Alto, se entrevistó con el alcalde para darle conocimiento y pedir soluciones al mal estado de algunas de las calles de su barrio, concretamente, Vigía, Washington, San Jorge, ronda de Monte Alto, en lamentable estado sobre todo cuando llueve, y que ocasionan un sinfín de molestias a los vecinos que transitan por las inmediaciones de la iglesia San José y para los niños que van al colegio Sanjurjo de Carricarte.

Portada de El Ideal Gallego del 5 de octubre de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | Las alumnas de la Escuela Concepción Arenal reciben prendas del ropero

A las alumnas de la Escuela Graduada Concepción Arenal les fueron entregadas ropas de abrigo del Ropero de dicho centro de enseñanza primaria, con motivo de la apertura del nuevo curso escolar.

Entre las barreras de adoquines levantados y unos coches y camiones estacionados, cerraron el paso de un trolebús en la avenida de Linares Rivas y tras él se acumularon más vehículos, que no encontraban paso y hasta dio tiempo a la llegada de otro trolebús. Uno de estos coches tuvo que meterse a contramano para poner remedio al lío y un camión, que iba sentido contrario, se cargó varias ramas del arbolado. Por fin, espontáneamente y con la sola intervención de los actores, se restableció el tráfico normal sin que por el horizonte se divisase ni un blanco uniforme.

Portada de El Ideal Gallego del 5 de octubre de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | Los representantes de La Coruña vuelven a exigir el tren a Zamora

La visita del presidente del Gobierno a Zamora movió a los pueblos a que afecta la citada línea Zamora - La Coruña en proyecto, a enviar comisiones que le saludasen e interesasen porque tan necesaria empresa tuviese una inmediata realización. La idea de la comisión coruñesa fue muy oportuna para desvanecer malas inteligencias y hacer resaltar la unanimidad con que todas las provincias gallegas y la de Zamora estiman que es absolutamente preciso que las líneas se construya en su totalidad, sin que ningún tramo de ella quede por ejecutar, porque significaría renunciar en la explotación al rendimiento compensador del sacrificio que la nación hace al proteger, como decidió el Gobierno, línea tan interesantes, muy principalmente para toda la región gallega y la zamorana.