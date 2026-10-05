El Festival Atmósferas invita a redescubrir A Coruña a través de la arquitectura efímera

Presentacion del festival arquitectura efimera atmosferas Patricia G. Fraga

A Coruña volverá a transformar temporalmente sus espacios públicos con una nueva edición del Festival Atmósferas, una propuesta cultural y arquitectónica que invita a redescubrir la ciudad a través de la arquitectura efímera, el arte y la intervención urbana. El festival se desarrollará del 7 al 11 de octubre, coincidiendo con la Semana de la Arquitectura.

La iniciativa, impulsada por la arquitecta Nuria Prieto, plantea una reflexión colectiva sobre la manera en la que los ciudadanos perciben y habitan la ciudad. Para ello, recurre a instalaciones temporales capaces de modificar la percepción de lugares cotidianos y ofrecer nuevas formas de interpretar y utilizar el espacio público.

El concejal de Urbanismo, Rehabilitación y Vivienda, Francisco Díaz, presentó este lunes la programación y destacó el compromiso del Gobierno municipal con la divulgación de la cultura arquitectónica y con el desarrollo de iniciativas que acerquen esta disciplina a la ciudadanía.

“Atmósferas nos permite mirar A Coruña desde otra perspectiva y descubrir que el espacio público es también un lugar para la creatividad, la experimentación y la reflexión colectiva”, señaló Díaz, que definió el festival como una oportunidad para “repensar la ciudad y la forma en la que nos relacionamos con ella”.

Uno de los principales atractivos de esta edición serán las ocho instalaciones artísticas que podrán visitarse hasta el domingo 11 de octubre en diferentes espacios de la ciudad.

Las intervenciones estarán ubicadas en lugares como la plaza de Marqués de San Martín, la plaza de San Nicolás, la calle Voluntariado, la plaza de la Galera, el Mercado de San Agustín y el entorno de la plaza de España.

Los proyectos llevan la firma de profesionales y colectivos como Sinaldaba, Miguel Leiro, Nuria Prieto y la ONG Habitamos, además de las propuestas desarrolladas por el alumnado de los centros participantes en el concurso de escuelas.

El objetivo es que estas intervenciones, aunque temporales, generen nuevas experiencias y perspectivas sobre espacios urbanos habituales, demostrando la capacidad de la arquitectura para alterar de manera puntual la relación entre las personas y su entorno.

Conferencias, aulas abiertas y visitas guiadas

La programación comenzará el miércoles 7 de octubre con una conferencia a cargo de Rocío Pina, de ENORME Studio. Al día siguiente, el jueves 8, será el turno del estudio Sinaldaba, que participará en una actividad en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura.

El viernes 9 de octubre se celebrará la actividad ‘Aulas na rúa’, coordinada por Patricia Muñiz, coincidiendo con la apertura de las instalaciones del festival.

Además, Atmósferas organizará visitas guiadas gratuitas para acercar al público a las distintas intervenciones y explicar los procesos creativos y arquitectónicos que hay detrás de cada proyecto.

El Festival Atmósferas se integra este año en la programación de la séptima Semana de la Arquitectura, que se celebra del 5 al 11 de octubre y que tiene como eje central la arquitectura brutalista de A Coruña.

La iniciativa está promovida por el Concello da Coruña, la Escola Técnica Superior de Arquitectura de la Universidade da Coruña y el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, y ofrecerá durante toda la semana exposiciones, conferencias, visitas guiadas, rutas urbanas y talleres relacionados con el patrimonio arquitectónico de la ciudad.

Entre los espacios que abrirán sus puertas al público se encuentran el Instituto Oceanográfico, la torre Costa Rica, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica.