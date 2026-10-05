El PP de A Coruña rechaza negociar los presupuestos con el PSOE: "Sigue en su política del muro sanchista"

Miguel Lorenzo, en el último pleno de A Coruña Quintana

El PP de A Coruña dice 'no' a negociar este martes los presupuestos de 2027 con el Gobierno local. La semana pasada, la alcaldesa, Inés Rey, citó a los populares a un encuentro para dialogar sobre las cuentas del próximo año. Lo hizo tras la negativa del BNG de Avia Veira. Pero el portavoz popular, Miguel Lorenzo, puso una serie de condiciones que este lunes anuncia que no se han cumplido y, por lo tanto, no acudirá al encuentro.

"Se acredita una vez más que usted sigue en su política del muro sanchista hacia el Partido Popular, de la misma forma que en los últimos siete años y medio y que no va a cambiar a ocho meses de unas elecciones municipales", comienza la respuesta a la alcaldesa emitida por Lorenzo.

Cuando faltan 24 horas para la convocatoria hecha "unilateralmente por usted para sentarse y hablar de unos nuevos presupuestos, no se recibió ninguno de los documentos solicitados ni, por supuesto, ninguno de los compromisos que exigió el Grupo Popular, especialmente respecto al problema de la vivienda en la ciudad", prosigue. "Quizá", sostiene, "porque no quiere que ni la oposición ni los ciudadanos conozcan el estado de la situación económica del Ayuntamiento, ni la falta de ejecución del presupuesto en vigor, ni evidenciar su nefasta política de vivienda".

Las condiciones que el PP puso la pasada semana para acudir a esta reunión eran: recibir un informe detallado sobre la situación económica municipal; otro informe de la ejecución del presupuesto de este año; conocer si se van a incluir las propuestas del PP; y convocar las subvenciones para rehabilitación de viviendas y accesibilidad.

"Al no disponer con la antelación necesaria de la documentación solicitada para tener un estudio real y profundo de la situación, comunicamos que no se dan las condiciones para mantener la reunión", confirma Lorenzo. "Con esta actitud", considera el popular, "lo único que pretendía, tal y como dejó claro su portavoz municipal en el pleno, al que le traicionó el subconsciente con la frase 'acepten la invitación a negociar si la ciudad es su prioridad', era sacar rédito de la foto de la soledad de una alcaldesa que está en minoría y que perdió los apoyos de todas las fuerzas políticas que forman parte del pleno municipal".

Antes de emitirse la respuesta del portavoz del PP, la alcaldesa, Inés Rey, preguntada sobre la reunión de mañana, aseguró que "toda la documentación que han solicitado se enviará a lo largo de mañana", y advirtió de que espera que la convocatoria de elecciones generales "no afecte a la negociación de los presupuestos".

"Nosotros seguimos trabajando por la ciudad, espero que la cuestión electoral o los intereses partidistas no influyan en los intereses de la ciudad. Yo trabajo por los coruñeses; haré campaña por mi partido, pero mi preocupación máxima es A Coruña y espero que los partidos estén centrados en lo mismo. Si no, mal vamos. Pido sentido común y responsabilidad", concluyó.