El plan para definir los futuros usos del puerto de A Coruña avanza con la recepción de las cinco propuestas finalistas

Tres cruceros permanecen atracados en el puerto de A Coruña Quintana

El proceso para definir los nuevos usos de los muelles de A Coruña ha dado un importante paso adelante con la recepción de las cinco propuestas elaboradas por los equipos finalistas del concurso internacional para elaborar el Máster Plan de Coruña Marítima.

Cinco meses después de la selección de los cinco equipos para esta fase final, todos han presentado sus respectivas propuestas antes de que expirase el plazo este lunes 5 de octubre.

Martín Fernández Prado: “El Puerto Exterior se va a pagar solo, pero hay que acabarlo” Más información

La Mesa de Contratación abrirá este martes las ofertas, para comprobar que se ajustan a las bases del concurso, y se inicia el proceso de evaluación de las cinco propuestas presentadas. “Un comité de expertos, formado por técnicos designados por las administraciones que conforman Coruña Marítima, analizará en profundidad cada una de las propuestas para valorar sus características y fortalezas desde una perspectiva integral”, según aseguran los integrantes de esta iniciativa, en la que participan Autoridad Portuaria, Ayuntamiento, Xunta y Estado.

Este comité contará con el apoyo de especialistas en el ámbito nacional e internacional procedentes de distintas disciplinas y ámbitos de conocimiento, que elaborarán informes técnicos para facilitar la evaluación de las propuestas.

Estas son las puntuaciones logradas por los cinco finalistas que optan a diseñar la fachada marítima de A Coruña Más información

La previsión es que, antes de que finalice el año, el comité eleve su propuesta de resolución del concurso a la Mesa de Contratación, manteniéndose el objetivo de que la elección se lleve a cabo con la unanimidad de todas las administraciones. Se valorarán aspectos como la calidad técnica de la solución planteada, su funcionalidad, los aspectos ambientales y económicos, así como la ordenación urbanística global de los ámbitos objeto de actuación.

Una vez escogida la propuesta ganadora, durante el próximo año se desarrollará un proceso de colaboración con el equipo seleccionado para perfeccionar la propuesta, concretar soluciones y adaptar aquellos aspectos que resulte necesario ajustar, tanto desde el punto de vista técnico como urbanístico y social.

1. Técnica y Proyectos (Typsa) y el estudio británico RSHP Architects

Este equipo que se ha presentado a Coruña Marítima cuenta con el apoyo local de Monteoliva Arquitectura y Estrategia y Organización, además de la ayuda de Estudio Jurídico Ejaso.

2. Alianza Junquera, West 8, Eptisa y Sener

Esta coalición está compuesta por Junquera Arquitectos, West 8, Eptisa, Sener Mobility, junto a Neutelings Riedijk Architecten. Su equipo de colaboradores locales incluye a Desenvolvemento Local Galego y Lumieira Gestión Urbanística.

3. Unión de Idom y Zaha Hadid Limited

Esta unión temporal de empresas que opta a diseñar la fachada marítima de la ciudad cuenta con el respaldo de la compañía Calixto Escariz, que tiene oficinas en la ciudad.

4. El estudio danés Bjarke Ingels Group, junto a la ingeniería WSP Spain-Apia forman otra de las candidaturas

El componente gallego de estos aspirantes lo aportan las empresas Díaz y Díaz Arquitectos y García Leis Abogados, de A Coruña. También participa Zoohauss.

5.El estudio Batlle i Roig Arquitectura, 3XN Copenhagen y la ingeniería Ove Arup & Partners forman otra propuesta

Esta candidatura integra a colaboradores como la coruñesa Antea Iberolatam, Estrada Port Consulting y Pérez-Llorca.