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A Coruña

El instituto de Zalaeta ya está libre de amianto

La Consellería de Educación anuncia que este fin de semana concluyeron los trabajos para la retirada de este material

Lucía Crujeiras
Lucía Crujeiras
05/10/2026 13:55
Los operarios, en el tejado del instituto
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El IES Ramón Menéndez Pidal, popularmente conocido como instituto de Zalaeta, ya está libre de amianto. Así lo confirman fuentes de la Consellería de Educación, que este lunes informaron de que el fin de semana concluyeron los trabajos de retirada de este material que provocó múltiples protestas de las familias desde el inicio del curso.

Pese a que la previsión era que los trabajos se efectuasen durante los dos últimos fines de semana de septiembre, no comenzaron hasta este viernes por la tarde, donde se pudo observar a varios operarios trabajando en la cubierta del instituto, unas labores que duraron hasta el domingo por la tarde.

Según la información de la Xunta, el instituto queda por fin  libre de amianto, una situación que provocó múltiples concentraciones de las familias. Este mismo lunes, tuvo lugar otra protesta frente al edificio administrativo de la Xunta en Monelos, donde han vuelto a reclamar "seguridad, información y respuestas ya"

"A día de hoy, seguimos sin saber el nivel de salubridad en el centro, el resultado de las mediciones del aire, el estado actual de las obras y el nuevo plan de trabajo", denunciaron alumnos y familias ante el edificio de la Xunta.

La Consellería de Educación, por su parte, avanza que, tras finalizar los trabajos de retirada del amianto, las obras proseguirán con la cubierta del tejado, que ya se empezó a arreglar este fin de semana, con la previsión de que finalicen a finales de mes. 

Un momento de la anterior concentración, en ZalaetaProtesta a las puertas del instituto de Zalaeta en el primer día de curso porque la Xunta paraliza las obras de retirada de amianto

Las familias del instituto de Zalaeta volverán a las movilizaciones el próximo lunes

Más información
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