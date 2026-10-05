El Colegio Obradoiro gana el Concurso Escolar de Eduación Financiera del Banco de España

Los representantes del Colegio Obradoiro en la final celebrada en Madrid Cedida

El centro educativo Colegio Obradoiro, de A Coruña, se ha proclamado campeón en la categoría cadete, se ha proclamado campeón del Concurso Escolar de Educación Financiera Finanzas para Todos 2025-2026. En esta misma final, dirigida al alumnado de 1º, 2º y 3º de ESO, se ha enfrentado también el CPI Alcalde Xosé Pichel, de San Roque (Coristanco).

Por su parte, en la categoría juvenil, destinada a estudiantes de 4.º de ESO, Bachillerato y Formación Profesional de Grado Medio, ha ganado el IES Río Cabe, de Monforte de Lemos y también ha competido el Colegio Santa Teresa de Jesús, de Ourense.

La final se ha celebrado este lunes en el Palacio de la Bolsa de Madrid, dentro del acto central del Día de la Educación Financiera.

Los cuatro equipos clasificados para esta última fase procedían de Galicia. Los centros lograron su plaza después de superar las semifinales presenciales del concurso, en las que participaron 8 colegios e institutos de diferentes comunidades autónomas en cada una de las categorías.

Programa Escolar del Plan de Eduación Financiera

El Concurso Escolar de Educación Financiera forma parte del Programa Escolar, que está dentro del Plan de Educación Financiera promovido por la CNMV, el Banco de España y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, con la colaboración de entidades públicas y privadas de distintos ámbitos.

La marca de esta iniciativa tiene como objetivo fomentar el aprendizaje de conocimientos financieros entre el alumnado de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

A través de esta competición, los estudiantes trabajan contenidos relacionados con el ahorro, la planificación, el consumo responsable y la toma de decisiones financieras, al tiempo que desarrollan habilidades como el trabajo en equipo y la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos.