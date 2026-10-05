El BNG denunciará ante la Valedora do Pobo que el Ayuntamiento de A Coruña "non escoita" a los vecinos

La portavoz del BNG en A Coruña, Avia Veira Patricia G. Fraga

Con el anuncio del adelanto de las elecciones generales de fondo, el BNG de A Coruña ha aprovechado el tirón para centrarse en las municipales previstas para mayo de 2027 con el foco en "escoitar aos coruñeses". Es por eso que, apenas una hora después del anuncio del presidente del Gobierno, la portavoz y candidata nacionalista en A Coruña, Avia Veira, anunció que llevará a la Valedora do Pobo la falta de convocatoria de los órganos de participación ciudadana tras finalizar el plazo otorgado al Ayuntamiento.

El BNG ya había denunciado con anterioridad esta situación. "No pasado pleno, o meu compañeiro David Soto fixo unha pregunta dirixida ao Goberno local sobre participación cidadá. E a realidade é que na Coruña temos unha ducia de órganos de participación pero non hai reunións regulares nin se cumpre a periodicidade", denunció Veira.

Como el ejemplo "máis grave" para el BNG destacan el caso de la Comisión de Suxestións e Reclamacións, encargada de recoger las quejas que los vecinos realizan a través del 010. "En todo este mandato, non se reunión unha soa vez. É moi grave porque legalmente teñen que facelo", lamenta la portavoz.

No es la primera vez que el BNG anuncia su intención de llevar este tema a la Valedora do Pobo. El pasado 1 de octubre dieron un plazo de una semana para convocar esta reunión. Pasado el plazo y sin movimientos, formalizaron este lunes su decisión de denunciarlo ante esta institución.

"Cando eu sexa alcaldesa, María Pita volverá a ser dos coruñeses e das coruñesas", aseguró Veira, quien también valoró la manifestación por la vivienda del pasado sábado en la ciudad. Tras calificar esta protesta de "histórica", cargó duramente contra Inés Rey: "Estou moi decepcionada por unha alcaldesa que se di socialista e que mantivo o silencio absoluto sobre esta gran mobilización".