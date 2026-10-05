Coruña Insólita | Cuando los mapas se repiten: estas son las calles ‘gemelas’ de A Coruña

Varias personas cruzan por delante del Mango de la calle Marchesi y Dalmau Germán Barreiros

Quien tiene un hermano tiene un tesoro, y por eso quizá tantas calles de A Coruña tengan sus ‘gemelas’. Es decir: calles con las que comparten –o al menos casi– nombre, en ubicaciones distintas, con la consecuente confusión causada entre unos coruñeses que, en muchos casos, no son conscientes de esta peculiaridad del mapa de la ciudad.

El caso por excelencia, seguramente, sea el protagonizado por José Marchesi Dalmau. Quien fuera alcalde de A Coruña en dos ocasiones a finales del siglo XXI cuenta con dos vías en su honor: la famosa calle Alcalde Marchesi en Cuatro Caminos, protagonista de una gran peatonalización en los últimos años, pero también la calle Marchesi y Dalmau. Ésta última, pese a estar bien a la vista de vecinos y turistas, al ubicarse frente al Obelisco, apenas es conocida.

Transeúntes en la peatonal Alcalde Marchesi de Cuatro Caminos Germán Barreiros

Se trata del pequeño tramo de carretera que transita desde la avenida de la Marina a rúa Nova, con lo que solo tiene un número, el 1, que es el que ocupa la tienda Mango. Para más inri, en la segunda fase de Elviña se encuentra la calle José Luis Bugallal Marchesi, periodista que, entre otros periódicos, trabajó en El Ideal Gallego, con lo que, pese a compartir apellido, no está relacionado con el mencionado alcalde.

Otros ejemplos

No muy lejos de la calle Alcalde Marchesi encontramos otro buen ejemplo, como denuncian los vecinos de Oza. La travesía de A Gaiteira es otra calle que genera confusión, al estar partida en dos tramos porque la cruza, precisamente, la calle Gaiteira, la principal vía comercial del barrio, asimismo, de A Gaiteira. “Eso lleva a la confusión con los repartos y entre mucha gente”, explica Paulo Sexto, presidente de los vecinos de Oza, A Gaiteira y Os Castros. Sexto riza aún más el rizo: “Alcalde Marchesi (la calle de Cuatro Caminos) siempre fue la Gaiteira de Abaixo, pero se cambió el nombre en la época de Francisco Vázquez”.

La calle Bugallal Marchesi de Elviña Germán Barreiros

Su barrio, además de este caso del alcalde Marchesi que casi parece un rompecabezas, tiene más traca. Y es que cuenta con hasta dos calles Miramar: una en Os Castros, en la zona entre la avenida de Oza y el parque de San Diego, y otra en O Castrillón, próxima a la avenida da Concordia. “Nosotros, para evitar esas confusiones, ya hemos pedido alguna vez que se cambien los nombres con algunas figuras destacadas, sobre todo de mujeres, que hay muy pocas calles con nombres de figuras femeninas”, comenta Sexto.

“El porcentaje de nombres de calles femeninos en la ciudad es muy pequeño: en nuestro barrio solo hay tres calles”, lamenta. “Ese déficit debería corregirse poco a poco. Nosotros pedimos que la travesía de A Gaiteira se llame Marisol Soengas porque ella vivió allí muchos años”, manifiesta: “También se pidió que se cambie el nombre de la actual calle Fariña Ferreño, que fue un represor franquista, por temas de memoria histórica”. “Lo de las calles duplicadas es raro. No parece muy lógico que el alcalde Marchesi tenga dos calles. Sería normal que al menos una se cambiase”, explica.

Marisol Soengas | “Siempre hago mucha propaganda y presumo de ser gallega, coruñesa y de A Gaiteira” Más información

Hablando de memoria histórica, lo cierto es que hay otra figura que cuenta con dos calles en su recuerdo: el poeta Federico García Lorca. En Matogrande se le dedica la pequeña vía (calle Federico García) que alberga la residencia de mayores DomusVi, mientras que bastante cerca, en la primera fase de Elviña, da nombre a la calle Federico García Lorca y al pequeño parque infantil de la misma.

Elviña, barrio reincidente

Hay más ejemplos curiosos en la primera fase de Elviña. La avenida principal del barrio, la de Salvador de Madariaga, comparte homenajeado con la plaza homónima del Ventorrillo. Y su calle Miguel González Garcés, en la que se encuentra la biblioteca del mismo nombre, comparte figura a ensalzar con la avenida de Culleredo, ya fuera de los límites municipales, pero por poco, ya que es la que sube después de cruzar A Palavea.

Arte reciclado en Elviña: la biblioteca González Garcés expone la obra de Jesús Granja Más información

En Culleredo y A Coruña, de hecho, hay mucho afán por ensalzar los valores de la Ilustración francesa que forman el lema del país galo: igualdad, fraternidad y libertad. Tres calles lo hacen en el barrio de Vioño, en la urbe herculina, mientras que otras tantas hacen lo propio (eso sí, cambiando el nombre a gallego; igualdade, fraternidade e liberdade) en la urbanización Mansosol de Culleredo, casi en A Zapateira y por tanto de nuevo cerca de los límites municipales de A Coruña.

Otro puzzle callejero es el que supone la calle Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, con doble representación en Labañou y en Cuatro Caminos, si bien en este último barrio, donde tiene su iglesia, se abrevió a Perpetuo Socorro, quizá para evitar más confusiones. No ayuda, claro, que también exista la calle Socorro del Orzán, renombrada así en 2015 para que volviese a vestir el topónimo de siempre, tras conocerse unos años como calle Juan Canalejo. Un ejemplo más del ‘siamesismo’ que ha definido el callejero coruñés.