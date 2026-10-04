Un hombre agrede en A Coruña a dos técnicas de emergencias y a un vigilante del Chuac

Urgencias del Chuac Cedida

Un hombre ha agredido en A Coruña a dos técnicas del servicio de emergencias 061 y a un vigilante del complejo hospitalario universitario de A Coruña (Chuac).

Así lo han confirmado fuentes próximas al caso en relación a unos hechos que tuvieron lugar esta madrugada en el traslado del hombre al centro hospitalario.

Fue después de que el mismo solicitase atención al encontrarse mal tras haber consumido estupefacientes, han precisado estas fuentes en relación al caso.

Fallece una persona detenida en los calabozos de la Comandancia de A Coruña tras una indisposición Más información

Los tres afectados recibieron diversos golpes y aunque, inicialmente, el hombre se encontraba tranquilo, se produjo ya el episodio de agresión cuando estaban en el túnel de Urgencias.

Inicialmente no se precisó colaboración policial por el estado en el que se encontraba el agresor, han señalado estas fuentes, que señalaron que fue a raíz de una conversación telefónica cuando comenzó a alterarse.