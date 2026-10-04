Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

The Rapants llevan a buen puerto su máquina del buen rollo

Más de 4.500 personas, o más bien fans, vuelven a demostrar su fidelidad a los muradanos

Guillermo Parga
Guillermo Parga
04/10/2026 01:13
GermÃ¡n. the rapants
The Rapants, durante su actuación de anoche
German Barreiros
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Da igual que uno piense que vive en un bucle de conciertos de The Rapants. Da igual esa sensación de haber perdido la cuenta de cuándo y dónde se les ha visto en el último año. Ni defraudan ni ven mermar un fenómeno fan creciente y que en agosto les llevó a registrar una de las mayores entradas en la historia de María Pita. Esta vez había que pasar por taquilla, en un día con mucha contraprogramación, y aún así más de 4.500 fans se volvieron a subir a la máquina del buen rollo.

patricia concierto the rapants

Una ciudad que no se disfruta en una sola visita: los artistas que han repetido en A Coruña este 2026

Más información

No es el invernadero de los conciertos del muelle de Batería el hábitat óptimo para The Rapants, que incluso bromearon con la posibilidad de plantar tomates, pero lo cierto es que con los primeros acordes todo dio igual. Muy apropiada la apertura con ‘Sin miedo’, una canción que anuncia una salida de fiesta, y que llevó a la banda a gritar “hoxe saímos Coruña”.

patricia concierto the rapants

The Rapants hace volar a la hostelería de María Pita y le mete un gol a los registros del Mundial

Más información

En una hora de reloj repasaron 16 temas de su obra, todos ellos cantados de comienzo a fin por buena parte de los presentes. Se permitieron incluso un six seven “non dos pijos” durante ‘La noche’ y pidieron un cumpleaños feliz masivo para sus técnicos. También reivindicaron el mensaje de las marchas por la vivienda. Y de ahí hasta hacer despegar otro avión hacia el éxito. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Orozco, muy expresivo, en pleno concierto en el Coliseum | quintana

Antonio Orozco tira de oficio y repertorio para despertar a un Coliseum a medio gas
Guillermo Parga
GermÃ¡n. the rapants

The Rapants llevan a buen puerto su máquina del buen rollo
Guillermo Parga
Autobús en la avenida de Miguel Hernández, delante el IES Miraflores

Oleiros alerta de más incidentes en el transporte: buses llenos y estudiantes sin poder subirse
Lucía Tenreiro
Los 'muchachos' de Agarimo se reunieron en una comida en Arteixo

Los ‘muchachos’ de Agarimo volvieron a reunirse en una comida 50 años después de su inauguración en Arteixo
Redacción