The Rapants llevan a buen puerto su máquina del buen rollo

The Rapants, durante su actuación de anoche German Barreiros

Da igual que uno piense que vive en un bucle de conciertos de The Rapants. Da igual esa sensación de haber perdido la cuenta de cuándo y dónde se les ha visto en el último año. Ni defraudan ni ven mermar un fenómeno fan creciente y que en agosto les llevó a registrar una de las mayores entradas en la historia de María Pita. Esta vez había que pasar por taquilla, en un día con mucha contraprogramación, y aún así más de 4.500 fans se volvieron a subir a la máquina del buen rollo.

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No es el invernadero de los conciertos del muelle de Batería el hábitat óptimo para The Rapants, que incluso bromearon con la posibilidad de plantar tomates, pero lo cierto es que con los primeros acordes todo dio igual. Muy apropiada la apertura con ‘Sin miedo’, una canción que anuncia una salida de fiesta, y que llevó a la banda a gritar “hoxe saímos Coruña”.

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En una hora de reloj repasaron 16 temas de su obra, todos ellos cantados de comienzo a fin por buena parte de los presentes. Se permitieron incluso un six seven “non dos pijos” durante ‘La noche’ y pidieron un cumpleaños feliz masivo para sus técnicos. También reivindicaron el mensaje de las marchas por la vivienda. Y de ahí hasta hacer despegar otro avión hacia el éxito.