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A Coruña

Las rutas nacionales que operará Volotea en A Coruña “no corren peligro” pese al preconcurso de acreedores

Lara Fernández
Lara Fernández
04/10/2026 04:15
Un avión de la compañía Volotea, en el aeropuerto de Alvedro
Un avión de la compañía Volotea, en el aeropuerto de Alvedro
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Volotea operará, desde el próximo mes de noviembre, cuatro rutas nacionales en Alvedro, una cifra que ascenderá a cinco en diciembre. Málaga, Valencia, Sevilla, Alicante y Bilbao se sumarán a la parrilla del aeropuerto de A Coruña gracias al concurso convocado por el Consorcio de Turismo.

Pese a la buena noticia que estas conexiones suponen para la terminal de Alvedro, la alarma saltó el pasado 30 de septiembre, cuando Volotea se acogió al preconcurso de acreedores ante el Juzgado de lo Mercantil número 9 de Barcelona. El fin es blindar la reestructuración de su deuda con el objetivo de evitar el concurso.

El concejal de Turismo, Gonzalo Castro, asegura que el Ayuntamiento mantiene “conversaciones continuas” con la aerolínea, la cual traslada “que no peligra el cumplimiento que tienen que ejecutar en A Coruña”. Es decir, las rutas que se estrenarán a partir del próximo mes no se verán afectadas “en ningún caso” por la situación financiera que atraviesa la compañía: “Tienen unas obligaciones y unos compromisos que no se verán perjudicados”, añade el edil.

El portavoz de la plataforma Alvedro Vuela Más Alto, Alberto Maroto, añade, por su parte, que “la situación no parece tan crítica como se ha intentado dar a conocer con una bola que se ha hecho muy grande”. Además, considera que “la operativa de los vuelos está perfectamente garantizada”.

El día 6 de noviembre se estrenarán las conexiones con Málaga, Valencia y Bilbao; al día siguiente será el turno de Sevilla; y Alicante lo hará el 2 de diciembre.

Un avión de la compañía Volotea, en el aeropuerto de Alvedro

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