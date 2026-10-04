Piden cinco años de cárcel para una empleada del hogar por robar a su jefa en A Coruña

Audiencia Provincial de A Coruña Patricia G. Fraga

La Audiencia Provincial de A Coruña acogerá el próximo jueves, día 8, el juicio contra una empleada de hogar para la que piden cinco años de prisión por robar al menos 100.000 euros de la caja fuerte de la mujer para la que trabajaba.

Según el escrito de Fiscalía, la acusada trabajó en la vivienda hasta el 30 de abril de 2022. Así, aprovechando que tenía acceso a todo el inmueble y "con la finalidad de obtener un ilícito enriquecimiento", cogió dos llaves que su jefa tenía escondidas en la cómoda de su dormitorio.

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Con ellas, durante varios meses previos a abril 2022, abrió la caja fuerte de la vivienda y, en sucesivas retiradas, cogió una cantidad no inferior a 100.000 euros.

El Ministerio Público considera a la mujer autora de un delito de robo con fuerza con el agravante de abuso de confianza, por lo que solicita una pena de cinco años de prisión. Además, deberá indemnizar a la mujer en la cantidad de 100.000 euros.