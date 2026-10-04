La reorganización de Renfe en el Eje Atlántico “se olvida” de la fuerte demanda madrugadora

Viajeros, a su llegada a la estación provisional de A Coruña Quintana

Muchos han sido los años que los usuarios del Eje Atlántico aguardaban por una mejora de frecuencias en un corredor que vio su pico en 2024, pero que actualmente sigue estando entre los más utilizados del territorio nacional. Para este final de verano, sin embargo, la suerte de los viajeros iba a cambiar. No obstante, la reorganización que planteaba el ‘Plan Galicia’ en el corredor no agradó todo lo que se esperaba a aquellos que cada día hacen uso de la línea, quienes consideran que, pese a los refuerzos puntuales y la implementación de nuevas series de trenes, este nueva oferta de frecuencias “se olvida” de la fuerte demanda madrugadora.

Y es que, si bien Renfe creó un nuevo servicio a las 09.00 horas entre Vigo y A Coruña y se aumentaron las plazas con material de la serie 106 (actuales AVE) en el de las 07.00 horas, en sentido inverso, para la Plataforma de Usuarios de Media Distancia de Galicia siguen siendo “horarios desconectados de la realidad académica y laboral”. En este sentido, hacen referencia a que, sobre todo a primera hora de la mañana, reservar un asiento para alguno de los primeros servicios del día es casi misión imposible. El hecho de facilitar un nuevo servicio a las 09.00 horas –con llegada a la urbe herculina a las 10.30–, “no resuelve las necesidades de trabajadores y estudiantes” que deben estar en ciudades A Coruña, Santiago o sus áreas metropolitanas al inicio de su jornada: “Puede ser útil para determinados viajeros, pero no sustituye la urgencia de una circulación a primera hora”, inciden desde la plataforma.

Los nuevos servicios del Eje Atlántico circularán a partir del 15 de octubre Más información

Actualmente, tanto desde A Coruña como desde Vigo, los usuarios cuentan con un tren madrugador que permite iniciar la jornada antes de las 09.00 horas. Siempre y cuando este no lleve retraso o las conexiones desde las estaciones a destino no sean demasiado tediosas. Sin embargo, este convoy ni siquiera atiende a todas aquellas personas que necesitan llegar antes a sus ciudades de destino. En el corredor, actualmente no existe un convoy que parta de forma bidireccional a las 06.00 horas, que permita llegar a las 07.30 e iniciar la jornada a las 08.00. A los que les afecta esta situación y siguen optando por el tren como principal opción de transporte, no les queda otro remedio que utilizar el primer tren del día, que parte a las 05.08 horas desde Urzaiz y a las 05.30 desde la avenida del Ferrocarril.

Estaciones afectadas

Esta “optimización” en los servicios de Renfe tampoco mejoró el día a día de los viajeros que utilizan las estaciones intermedias de las principales paradas del corredor. Menos aún, después de conocer que la reorganización suprime los Regionales 12560 y 12561 que conectan A Coruña y Santiago a última hora, por lo que dejarán de circular a partir del 15 de octubre.

De esta forma, los viajeros que deseen bajarse en Uxes, Cerceda-Meirama u Ordes tendrán que mirar el reloj para no perder su última opción de regreso. Desde la urbe herculina, el último tren de la oferta comercial partía a las 22.10 y, a partir del jueves 15, lo hará a las 19.08. Desde Santiago, no es tan grave la situación para los de Cerceda, pero sí para los de Uxes y Ordes, que deberán coger el servicio de las 16.38 horas si se desea regresar por ferrocarril en el mismo día. “Aunque se disfrace de optimización, supone peores conexiones para las localidades afectadas”, sentencian los usuarios de Media Distancia.