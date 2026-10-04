Hace 25 años | Llega al puerto de A Coruña el primer barco cargado con frutas de Sudáfrica

Vista del puerto de A Coruña Quintana

Hace 25 años, en 2001, el presidente de la Autoridad Portuaria, Antonio Couceiro, no quiso perderse un acontecimiento histórico en la dársena. Después de varios intentos fallidos el primer barco cargado de fruta atracó en el muelle de Calvo Sotelo para descargar 800 toneladas de naranjas de Sudáfrica y hace 75 años en 1951 se habilitaba, tras una reunión con técnicos de Tranvías el servicio de transporte de Los Castros, Ciudad Jardín y Santa Margarita.

Hace 25 años |El Puerto se apunta un éxito con la llegada del primer barco con frutas

El puerto se vistió de largo para recibir al primer barco cargado de frutas procedente de Sudáfrica. Antonio Couceiro fue testigo de la descarga histórica de 800 toneladas de naranjas que fueron colocadas en la cámara de frío construida en Calvo Sotelo.

La llegada del 'Antwerp' supone el inicio de una nueva línea marítima que convertirá A Coruña en el punto de entrada de fruta, que antes se descargaba en muelles europeos y se transportaba hasta mercados españoles por carretera. El presidente del Puerto no ocultó su satisfacción por conseguir un tráfico por el que había luchado personalmente.

Por otra parte, peatones y conductores mostraron su malestar por las inundaciones que convirtieron en un caos la zona centro de la ciudad.

La mayoría de los coruñeses dirige sus críticas al Servicio Municipal de Alcantarillado, al que exigen una mayor limpieza y mantenimiento de los sumideros como medida de prevención. “ Es increíble que ocurra algo así con la tecnología tan avanzada que existe”, comentaba una comerciante de Los Cantones que se vio afectada por las inundaciones.

Portada de El Ideal Gallego del 04 de octubre de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | Habilitado el servicio de transportes para los vecinos de Los Castros

Hubo en el Ayuntamiento una reunión con los técnicos de Tranvías y los municipales, tratándose de las comunicaciones con los Castros, la Ciudad Jardín y Santa Margarita.

Se acordó formular por escrito las peticiones y que la Compañía contestara por el mismo procedimiento. De todas formas parece que hay la mejor voluntad, y que, si se retrasa una solución favorable, el Ayuntamiento, de acuerdo con la Compañía establecería un servicio de autobuses.

Por otra parte. el joven Gervasio Rodríguez, de 20 años, es otro de los desembarcados en La Coruña para retornar a Las Palmas, de donde salió el 16 de agosto de 1949 para su gran aventura. Esta consistió en hacerse a la mar junto con otros 28 jóvenes en un velero que clandestinamente los llevó a Venezuela después de 81 días de difícil navegación. El velero solo llevaba un patrón de pesca y los jóvenes le ayudaron como pudieron. Tenían mucho trabajo y poca comida, por lo que llegaron en pésimas condiciones. Tan pronto llegaron a Venezuela los metieron en la cárcel, donde pasaron 16 días.