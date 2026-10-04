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A Coruña

Fallece una persona detenida en los calabozos de la Comandancia de A Coruña tras una indisposición

Europa Press
04/10/2026 12:32
Una imagen de una comandancia de la Guardia Civil
Una imagen referencial de una comandancia de la Guardia Civil
Archivo El Ideal Gallego
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Una persona detenida y que se encontraba en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña ha fallecido tras sufrir una indisposición, según han informado desde la Benemérita.

El suceso se produjo este sábado. En el momento en que esta persona se encontró mal, explican, se dio aviso a Urgencias Sanitarias 061, que se desplazó con una ambulancia medicalizada.

Sin embargo, el personal desplazado no pudo hacer nada por salvar su vida y certificó el fallecimiento. Al encontrarse la persona fallecida bajo custodia policial, el suceso implica la apertura de una investigación judicial, han apuntado también.

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