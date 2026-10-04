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A Coruña

El Agra do Orzán refleja el compromiso vecinal con el barrio en un mural colectivo

Los residentes se pintan a sí mismos con cometas en el parque del Observatorio

Jorge Riveiro
Jorge Riveiro
04/10/2026 20:29
Una vecina caminaba esta tarde al lado del mural
Una vecina caminaba esta tarde al lado del mural
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El parque del Observatorio, en el Agra do Orzán, fue el escenario este fin de semana para una Festa dos Coidados en la que, como colofón, diversos vecinos pintaron un mural que representa una escena en el propio parque para recordar la importancia del respeto mutuo y la vida en convivencia en el barrio. Bajo el título ‘Rede de Coidados’, la artista Laura Caneira fue la responsable de la obra, que comenzó a pintarse el sábado y aún no se ha terminado.

La iniciativa, promovida por Arquitectura sen Fronteiras y el máster universitario en Políticas Sociais e Intervención Comunitaria de la UDC, con colaboración del Ayuntamiento, estuvo acompañada por actividades como un concierto de Silvia Penide y diversos talleres. Uno de ellos, por ejemplo, trató de recoger las propuestas para el barrio de los participantes.

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Las historias compartidas por los participantes sirvieron de inspiración para una obra centrada en las redes comunitarias y el apoyo mutuo existentes en el Agra do Orzán. El diseño del mural recrea una escena en el parque del Observatorio en la que aparecen vecinos del barrio de diferentes edades jugando con cometas entre árboles. La actividad estaba abierta a la ciudadanía, con lo que quienes pasasen estos dos días por allí pudieron sumarse a la pintura.

La concejala de Benestar Social, Nereida Canosa, destacó la iniciativa como ejemplo de las políticas de proximidad del Gobierno local. “Esta festa pon en valor a importancia dos coidados e das redes de apoio que se crean nos barrios, facendo partícipe á propia veciñanza e reforzando os vínculos”, dijo.

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