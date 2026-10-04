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A Coruña

‘Día de perros’ en el parque Europa de A Coruña: del pastoreo de ovejas a la búsqueda de drogas

Unas 100 personas participaron en la exhibición canina de la Policía Local

Jorge Riveiro
Jorge Riveiro
04/10/2026 18:13
El border collie de la Policía Local, pastoreando ovejas esta mañana en el parque Europa
El border collie de la Policía Local, pastoreando ovejas esta mañana en el parque Europa
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Alrededor de un centenar de personas participaron esta mañana en un plan diferente y muy perruno en el parque Europa. Se trató de la exhibición canina que los agentes –tanto humanos como animales– de la unidad canina de seguridad y marcaje de la Policía Local, así como perros ovejeros, llevaron a cabo en la zona con motivo de las jornadas Urbandog, que el sábado ya habían llenado el cercano Fórum Metropolitano con charlas y actividades relacionadas con los peludos.

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En concreto, un border collie de la asociación Acapagal (Asociación de Cans Pastores de Galicia) de Boimorto participó en una demostración de pastoreo tradicional y conducción funcional, en la que los maravillados asistentes (entre ellos numerosas familias con sus propias mascotas) pudieron ver cómo, mediante señales y silbidos, el perro y un pastor guiaban a un pequeño rebaño de ovejas. Así, pudieron comprobar de primera mano la comunicación y coordinación entre perros y guías humanos.

La exhibición de la Unidade Canina deSeguridade e Marcaxe da Policía Local admiró a los asistentes en el Parque Europa, quienes también disfrutaron de una demostración de pastoreotradicional e condución funcional, na que se poderá comprobar a comunicación ecoordinación entre os cans e os seus guía

Disfruta la exhibición canina de UrbanDog, en fotos

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La exhibición, además, incluyó una simulación de una búsqueda de drogas por parte de la Policía Local. Los agentes escondieron dentro de un vehículo una bolsita con olor a una de las sustancias que estos perros policía están entrenados para encontrar. El pastor belga Nico, así, hizo gala de su privilegiado olfato al encontrar en cuestión de unos pocos segundos dónde había dejado su compañero humano el alijo. Hasta tiró de dotes actorales, al tirarse al suelo cuando el agente simuló con sus dedos que le disparaba, desatando los aplausos de los presentes. La exhibición dio así por finalizada la tercera edición de las jornadas Urbandog, una propuesta municipal para divulgar el bienestar animal.

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