'Coruña Suma', entre los finalistas del premio 'Europa Se Siente'

Juan Ignacio Borrego, concejal de Educación, Formación e Innovación Tecnológica, durante un acto Carlota Blanco

El programa del Ayuntamiento 'Coruña Suma' ha quedado finalista en el concurso nacional 'Europa Se Siente 2026', impulsado por el Ministerio de Hacienda a través de la Secretaría General de Fondos Europeos. Ha sido, informa el consistorio, tras terminar el período de votación entre los proyectos más elegidos por las personas usuarias.

Esta iniciativa estatal tiene el objetivo de poner en valor programas y acciones en toda España que, con la ayuda de la financiación de la Unión Europea, promueven el bienestar y la creación de oportunidades en muy diferentes ámbitos, desde sociales, culturales, infraestructuras, innovación o sostenibilidad.

'Coruña Suma', desarrollado por el Ayuntamiento hasta 2023, fue uno de los proyectos de los últimos tiempos en la ciudad en materia de inserción e inclusión laboral.

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"Estamos muy orgullosos del que fijemos con 'Coruña Suma', que es algo que seguimos haciendo con otros programas como Éfeso y otras muchas iniciativas de apoyo a la ciudadanía, buscando dar nuevas oportunidades laborales y formación de primer nivel atendiendo las necesidades del mercado actual", ha subrayado el concejal Juan Ignacio Borrego.

El Ayuntamiento de A Coruña ha participado en la categoría 'Europa Si Siente: Social', con un total de nueve proyectos. Los tres más votados irán ahora a la final, que tendrá lugar en Alcoy el próximo 12 de noviembre, en la que los responsables deberán hacer una defensa presencial de su iniciativa.