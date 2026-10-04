Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

'Coruña Suma', entre los finalistas del premio 'Europa Se Siente'

Europa Press
04/10/2026 12:04
Juan Ignacio Borrego, concejal de Educación, Formación e Innovación Tecnológica, interviene en el acto
Juan Ignacio Borrego, concejal de Educación, Formación e Innovación Tecnológica, durante un acto
Carlota Blanco
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El programa del Ayuntamiento 'Coruña Suma' ha quedado finalista en el concurso nacional 'Europa Se Siente 2026', impulsado por el Ministerio de Hacienda a través de la Secretaría General de Fondos Europeos. Ha sido, informa el consistorio, tras terminar el período de votación entre los proyectos más elegidos por las personas usuarias.

Esta iniciativa estatal tiene el objetivo de poner en valor programas y acciones en toda España que, con la ayuda de la financiación de la Unión Europea, promueven el bienestar y la creación de oportunidades en muy diferentes ámbitos, desde sociales, culturales, infraestructuras, innovación o sostenibilidad.

'Coruña Suma', desarrollado por el Ayuntamiento hasta 2023, fue uno de los proyectos de los últimos tiempos en la ciudad en materia de inserción e inclusión laboral.

El proyecto 'Coruña Suma' aspira al premio 'Europa Se Siente' 2026

Más información

"Estamos muy orgullosos del que fijemos con 'Coruña Suma', que es algo que seguimos haciendo con otros programas como Éfeso y otras muchas iniciativas de apoyo a la ciudadanía, buscando dar nuevas oportunidades laborales y formación de primer nivel atendiendo las necesidades del mercado actual", ha subrayado el concejal Juan Ignacio Borrego.

El Ayuntamiento de A Coruña ha participado en la categoría 'Europa Si Siente: Social', con un total de nueve proyectos. Los tres más votados irán ahora a la final, que tendrá lugar en Alcoy el próximo 12 de noviembre, en la que los responsables deberán hacer una defensa presencial de su iniciativa.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Varios activistas tratan de evitar la entrada de la Policía para ejecutar el desahucio de Aurelia Rey en A Coruña en 2013

De ratones y ancianas
Quintana
Emergencias 112

Alertan a los servicios de urgencia por una persona a la que le cayó un tronco en Santa Comba
Europa Press
O GROVE (PONTEVEDRA) 02/10/2026.- El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, participa en una de las mesas redondas celebradas este viernes en el Foro La Toja, en la Illa da Toxa, el Grove, Pontevedra. EFE/ Brais Lorenzo

Rueda reivindica a Galicia como un socio "fiable" en sus intercambios comerciales con Reino Unido
Europa Press
El ideal gallego

Fallece una persona detenida en los calabozos de la Comandancia de A Coruña tras una indisposición
Europa Press