Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Colas en Os Mallos para celebrar el Día Internacional del Rollo de Canela

Buen Rollo agotó existencias en su local de la plaza de San Vicente en poco más de una hora 

Lara Fernández
Lara Fernández
04/10/2026 18:39
Colas en Buen Rollo este domingo
Colas en Buen Rollo este domingo
Quintana
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

"Llega uno de nuestros días favoritos", avanzaron este sábado en Buen Rollo, el negocio de Génesis Medina y Fabián Álvarez que ha hecho de este dulce una pasión en A Coruña. El Día Internacional del Rollo de Canela se celebró por todo lo alto este domingo en la ciudad. A las 11.00 horas ya había cola para acceder al interior del local de Buen Rollo en Os Mallos, en la plaza de San Vicente. Y es que para festejar su gran día, la carta se renovó con nuevos sabores, como calabaza, castaña o manzana asada, entre otros.

Pasadas las 12.00 horas, Medina anunció que ya se había colgado el cartel de 'sold out', pero los coruñeses tenían no una, sino otras dos oportunidades para degustar los nuevos rollos de canela. Y es que también a las 11.00 horas se ofreció un sabor exclusivo en Mestizo Sport Club, el evento que se celebró en el muelle de Batería dentro del ciclo Son&Mar. 

Génesis Medina, en Buen Rollo, este domingo
Génesis Medina, en Buen Rollo, este domingo
Quintana

Pero ya a las 17.30 horas, en el local de Buen Rollo de la calle Real, una segunda tanda de 200 'cinnamon rolls' recién salida del horno esperaba a los "locos del buen rollo".  

Sea un día especial o no, lo cierto es que este negocio agota existencias todos los días. Su propia creadora agradece en redes sociales la respuesta de los clientes. Incluso Just Eat, la plataforma de reparto a domicilio online, reconoció la calidad, el esfuerzo y la innovación de este local, ganador del premio a mejor establecimiento dulce.

Colas diarias en Os Mallos, A Coruña, por su Buen Rollo

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Colas en Buen Rollo este domingo

Colas en Os Mallos para celebrar el Día Internacional del Rollo de Canela
Lara Fernández
El ideal gallego

Un hombre agrede en A Coruña a dos técnicas de emergencias y a un vigilante del Chuac
Europa Press
El border collie de la Policía Local, pastoreando ovejas esta mañana en el parque Europa

‘Día de perros’ en el parque Europa de A Coruña: del pastoreo de ovejas a la búsqueda de drogas
Jorge Riveiro
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aplaude a su llegada al Congreso de los Diputados para el pleno en el que se debate y vota los decretos de vivienda del Gobierno, este viernes. EFE/J.J. Guillén

Sánchez sigue sus contactos para decidir si convoca elecciones y PP le insta a hacerlo ya
EFE