Colas en Os Mallos para celebrar el Día Internacional del Rollo de Canela

Colas en Buen Rollo este domingo Quintana

"Llega uno de nuestros días favoritos", avanzaron este sábado en Buen Rollo, el negocio de Génesis Medina y Fabián Álvarez que ha hecho de este dulce una pasión en A Coruña. El Día Internacional del Rollo de Canela se celebró por todo lo alto este domingo en la ciudad. A las 11.00 horas ya había cola para acceder al interior del local de Buen Rollo en Os Mallos, en la plaza de San Vicente. Y es que para festejar su gran día, la carta se renovó con nuevos sabores, como calabaza, castaña o manzana asada, entre otros.

Pasadas las 12.00 horas, Medina anunció que ya se había colgado el cartel de 'sold out', pero los coruñeses tenían no una, sino otras dos oportunidades para degustar los nuevos rollos de canela. Y es que también a las 11.00 horas se ofreció un sabor exclusivo en Mestizo Sport Club, el evento que se celebró en el muelle de Batería dentro del ciclo Son&Mar.

Génesis Medina, en Buen Rollo, este domingo Quintana

Pero ya a las 17.30 horas, en el local de Buen Rollo de la calle Real, una segunda tanda de 200 'cinnamon rolls' recién salida del horno esperaba a los "locos del buen rollo".

Sea un día especial o no, lo cierto es que este negocio agota existencias todos los días. Su propia creadora agradece en redes sociales la respuesta de los clientes. Incluso Just Eat, la plataforma de reparto a domicilio online, reconoció la calidad, el esfuerzo y la innovación de este local, ganador del premio a mejor establecimiento dulce.