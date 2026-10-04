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A Coruña

Antonio Orozco tira de oficio y repertorio para despertar a un Coliseum a medio gas

El artista catalán deleitó a unas 4.000 personas, una de las entradas más pobres del año en el multiusos

Guillermo Parga
Guillermo Parga
04/10/2026 01:24
Orozco, muy expresivo, en pleno concierto en el Coliseum | quintana
Orozco, muy expresivo, en pleno concierto en el Coliseum
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Fueron muchos los condicionantes que tuvo que superar Antonio Orozco para convertir en éxito su paso por el Coliseum: el tiempo, el contexto y la competencia, principalmente. Y es que, un año después de su anterior visita, sin nuevas canciones en el bolsillo y con hasta los melómanos repartidos por toda la ciudad, levantó con su oficio y su repertorio una difícil papeleta.

Unos 4.000 fieles acudieron a la llamada del catalán, en la que fue una de las entradas más flojas del año en el multiusos. Puntual, y de riguroso negro, abrió la faena con ‘Lo que tú quieras soy’, un tema de hace más de 20 años y que define a la perfección la idea de esta ‘La gira de tu vida’. Siguieron ‘Hoy’, ‘Que me queda’, con homenaje a The White Stripes incluido, y ‘Ya lo sabes’. Un inicio frío, poco prometedor y en el que apenas se encontraron el artista y su gente.

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Todo cambió radicalmente a la media hora, con la muy apropiada y definitoria ‘Devuélveme la vida’. Resucitaron Orozco y el Coliseum, hasta el punto que Antonio se metió en las primeras filas a cantar con su gente. Por fin, la primera gran ovación, que continuó hasta el pegadizo estribillo de ‘El Viaje’.

Y caminando por esa vida de música, y sin apenas interactuar (lo hizo para una confesión sobre la ansiedad) con los asistentes, llegó el recital al punto que muchos esperaban: ‘Estoy hecho de pedacitos de ti’, el tema bandera de un músico capaz de emocionar, y también de regatear situaciones adversas como la de esta visita a A Coruña. 

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