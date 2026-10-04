Antonio Orozco tira de oficio y repertorio para despertar a un Coliseum a medio gas

Orozco, muy expresivo, en pleno concierto en el Coliseum Quintana

Fueron muchos los condicionantes que tuvo que superar Antonio Orozco para convertir en éxito su paso por el Coliseum: el tiempo, el contexto y la competencia, principalmente. Y es que, un año después de su anterior visita, sin nuevas canciones en el bolsillo y con hasta los melómanos repartidos por toda la ciudad, levantó con su oficio y su repertorio una difícil papeleta.

Unos 4.000 fieles acudieron a la llamada del catalán, en la que fue una de las entradas más flojas del año en el multiusos. Puntual, y de riguroso negro, abrió la faena con ‘Lo que tú quieras soy’, un tema de hace más de 20 años y que define a la perfección la idea de esta ‘La gira de tu vida’. Siguieron ‘Hoy’, ‘Que me queda’, con homenaje a The White Stripes incluido, y ‘Ya lo sabes’. Un inicio frío, poco prometedor y en el que apenas se encontraron el artista y su gente.

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Todo cambió radicalmente a la media hora, con la muy apropiada y definitoria ‘Devuélveme la vida’. Resucitaron Orozco y el Coliseum, hasta el punto que Antonio se metió en las primeras filas a cantar con su gente. Por fin, la primera gran ovación, que continuó hasta el pegadizo estribillo de ‘El Viaje’.

Y caminando por esa vida de música, y sin apenas interactuar (lo hizo para una confesión sobre la ansiedad) con los asistentes, llegó el recital al punto que muchos esperaban: ‘Estoy hecho de pedacitos de ti’, el tema bandera de un músico capaz de emocionar, y también de regatear situaciones adversas como la de esta visita a A Coruña.