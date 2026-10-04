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A Coruña

A Coruña, hogar de la moda perruna con la celebración de una jornada de peluquería canina

El hotel Attica21 acogió una jornada con ponentes de mucha categoría

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
04/10/2026 21:26
Uno de los perros que participó en el concurso
Uno de los perros que participó en el concurso
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También los perros merecen ir divinos. Esa es la idea detrás de la jornada que Artero, franquicia de peluquería canina con tiendas en diversos países europeos, celebró hoy en el hotel Attica21, con ponentes de primera categoría que enseñaron a unas 120 personas (principalmente otros peluqueros caninos) los trucos del rapado canino. Así, cuatro ponentes (Cristina Linares, Rubén González, Maite García y Deivy Lozano) cortaron el pelo de sendos perros mientras comentaban ante profesionales del sector de Galicia, Asturias, Castilla y León, Valencia, Cantabria y Cataluña los entresijos de su trabajo.

En el turno de mañana, de 10.00 a 13.00, González y García fueron los encargados de rapar a un kishu japonés y a un caniche. Por la tarde, de 15.00 a 18.00, Linares y Lozano dejaron guapísimos a otro caniche y a un fox terrier. No se trataba, pese a llevar el nombre de ponencias, de charlas al uso, sino de eventos prácticos en los que los maestros de la moda perruna explicaron cómo peinar y arreglar bien a los mejores amigos del hombre. 

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Se trata, de hecho, de cuatro ponentes que, si bien son peluqueros caninos, forman parte del equipo de competición de Artero, viajando por todo el mundo para seminarios o torneos de renombre. Más de un centenar de personas pueden considerarse ahora todas unas expertas en la moda perruna. 

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