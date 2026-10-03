Vegalsa-Eroski celebra su sexta Jornadas de Alimentación Saludable

El encuentro reunió a más de un centenar de estudiantes y profesionales de la alimentación, la educación, salud y deporte Cedida

Vegalsa-Eroski celebró en Palexco la sexta edición de su Jornada de Alimentación Saludable, un encuentro que reunió a más de un centenar de estudiantes y profesionales de los ámbitos de la alimentación, la educación, la salud y el deporte.

Desarrollado bajo el lema ‘Buenos hábitos, buena vida’, el evento puso el foco en la necesidad de fomentar hábitos saludables desde edades tempranas y en la importancia de generar alianzas entre entidades públicas, privadas y sociales para impulsar iniciativas con impacto positivo en la sociedad.

El encuentro fue inaugurado por la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, y el director general de la compañía, José Manuel Ferreño. “En Vegalsa-Eroski creemos que promover hábitos saludables va más allá de ofrecer productos de calidad. Supone generar conocimiento, sensibilizar, colaborar con entidades expertas y acercar herramientas prácticas que ayuden a las personas a tomar decisiones más saludables en su día a día”, destacó José Manuel Ferreño.

Proyectos

La primera mesa redonda de la jornada, ‘Sembrar hábitos para cosechar salud’, abordó diferentes iniciativas educativas de Vegalsa-Eroski. En ella participaron la coordinadora de los programas ‘Visita tu Súper’ y ‘Mates en tu Súper’ de la compañía, Eva Capelete; la profesora de Educación Primaria y coordinadora de Plurilingüismo del Colegio Santo Domingo de A Coruña, María Fontal; y la técnico de RSE de Vegalsa-Eroski, Nerea Quintela.

Jornada Alimentación Saludable Cedida

Durante la sesión, compartieron experiencias vinculadas a los programas ‘Visita tu Súper’ y ‘Mates en tu Súper’, desarrollados en los establecimientos Eroski de Galicia, así como a la iniciativa ‘Familia Challenge’, impulsada este año en los Autoservicios Familia de Asturias. Estos proyectos buscan acercar a los escolares conceptos relacionados con la alimentación equilibrada, el consumo responsable y los productos de proximidad mediante actividades prácticas.

La segunda mesa redonda, ‘Cuerpo en movimiento. Vida en equilibrio’, reunió a representantes de distintas entidades con las que colabora Vegalsa-Eroski y con las que comparte el compromiso con la promoción de la salud y el bienestar. Participaron el responsable de Marketing y Relaciones Institucionales de Básquet Coruña, Álex Hernández; la psicooncóloga y técnico de Promoción de la Salud de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Rosa Trillo; la responsable de Actividad Física y Deporte de la Fundación ENKI, Tania Monteagudo; y el jefe de Eventos de La Voz de Galicia, Luis Veiga.

Los participantes, representantes de entidades y empresas que trabajan desde diferentes ámbitos, destacaron el valor de la actividad física como herramienta para mejorar la calidad de vida, favorecer la inclusión social y contribuir al bienestar físico y emocional de las personas.

Claves para una vida plena

La jornada concluyó con la ponencia ‘Empieza hoy. Estrategias para una vida plena’, impartida por el profesor titular de la Universidade de A Coruña (UDC) y divulgador especializado en actividad física y salud, Víctor Arufe. Basada en las enseñanzas recogidas en su libro Empieza hoy. 25 acciones para tomar control de tu vida, la conferencia combinó evidencia científica, experiencias personales y consejos prácticos para mostrar cómo la incorporación de pequeños cambios en la rutina diaria puede contribuir a mejorar la salud y el bienestar a largo plazo.

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La clausura corrió a cargo del director de RSE y Calidad de Vegalsa-Eroski, Ricardo Castro, que subrayó la necesidad de seguir impulsando iniciativas que generen un impacto positivo y duradero en la sociedad, especialmente entre los más jóvenes. “Nuestro compromiso es acompañar a las personas en la adopción de hábitos saludables a través de programas educativos, acciones de sensibilización y colaboraciones con entidades que comparten nuestros mismos valores”, concluyó el representante de la empresa.