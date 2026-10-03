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A Coruña

Tres heridos y dos detenidos en pub de A Coruña

Sucedió poco antes de las dos de la mañana en un pub de Matogrande

Guillermo Parga
Guillermo Parga
03/10/2026 10:09
La Policía Nacional se apersonó en el lugar de la trifulca, la madrugada de este sábado
La Policía Nacional se apersonó en el lugar de la trifulca, la madrugada de este sábado
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Tres heridos y dos detenidos fue el saldo de una trifulca en un pub de Matogrande poco antes de las 02.00 horas. La Policía Nacional y varias ambulancias acudieron en cuestión de minutos al lugar de los hechos. 

Todo comenzó con la negativa del portero a permitir el acceso a un grupo de clientes, famosos por generar intranquilidad allá por donde pasan. La respuesta fue un lanzamiento masivo de vasos que provocó cortes y heridas en varios de los que se encontraban en el exterior y el interior. De hecho, uno de los evacuados fue un agresor, que resultó herido con uno de los vasos que habían volado. 

El incidente se saldó con dos detenidos, todos ellos coruñeses, y con cuatro personas con atención médica urgente. La Policía Nacional montó un amplio dispositivo que generó la curiosidad en los locales de alrededor.

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