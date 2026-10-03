Tres heridos y dos detenidos en pub de A Coruña

La Policía Nacional se apersonó en el lugar de la trifulca, la madrugada de este sábado Cedida

Tres heridos y dos detenidos fue el saldo de una trifulca en un pub de Matogrande poco antes de las 02.00 horas. La Policía Nacional y varias ambulancias acudieron en cuestión de minutos al lugar de los hechos.

Todo comenzó con la negativa del portero a permitir el acceso a un grupo de clientes, famosos por generar intranquilidad allá por donde pasan. La respuesta fue un lanzamiento masivo de vasos que provocó cortes y heridas en varios de los que se encontraban en el exterior y el interior. De hecho, uno de los evacuados fue un agresor, que resultó herido con uno de los vasos que habían volado.

El incidente se saldó con dos detenidos, todos ellos coruñeses, y con cuatro personas con atención médica urgente. La Policía Nacional montó un amplio dispositivo que generó la curiosidad en los locales de alrededor.