Más de 10.000 personas toman las calles de A Coruña por la vivienda: “Estamos destinados a compartir piso”

“A vivenda non se vende, a vivenda se defende”, “ser rentista non é unha profesión”, “alquiler abusivo, pueblo combativo” o “folga xeral xa”, son algunos de los cánticos que alrededor de 10.000 personas, según la Policía Local, corearon a su paso por las calles de A Coruña este sábado. Una respuesta masiva en la ciudad 24 horas después de tumbarse, en el Congreso de los Diputados, los dos decretos de vivienda que presentó el Gobierno para su aprobación.

La manifestación, que a las 20.30 horas todavía no ha llegado a su punto final, partió a las 19.00 horas de la ronda de Outeiro, a la altura del cruce con la avenida das Conchiñas. Los manifestantes dedicaron aplausos y mensajes de apoyo a las familias del número 30 de la avenida de la Gramela, al borde del desahucio, que observaban la marcha emocionados desde sus ventanas. “No había otra opción que estar aquí hoy. Ya no es por una misma, sino por todos, jóvenes y mayores”, explicó Mari.

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“Nos echan de nuestros barrios, no hay solución aparente y, hasta ahora, tampoco había esperanza”, aseguró Jennifer Gómez, una joven de 33 años que comparte piso con otras dos amigas. Carmen Martínez, de 35 años, denunció también esta situación: “Estamos destinados a compartir piso”.

El portavoz del Sindicato de Vivenda de A Coruña, entidad convocante de la manifestación, considera que las instituciones “nos están fallando” y que “no hay solución clara a esto”. Adelantó que habrá más manifestaciones y que “es probable que se convoque huelga general si no cambian las cosas”.