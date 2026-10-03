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VIDEO cosmética coreana
A Coruña

Larga fila la mañana de este sábado para un outlet de K-Beauty en A Coruña 

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
03/10/2026 12:14

La mañana de este sábado, decenas de personas hacen fila en la calle Teresa Herrera para acceder al outlet de K-Beauty anunciado por MiiN Cosmetics, referente europeo en cosmética coreana. 

Desde las 11.00 y hasta las 21.00 horas de este sábado, los asistentes podrán encontrar una selección de productos de cuidado facial y maquillaje a precios que van desde 1,50 euros hasta un máximo de 20 euros.

La tienda de MiiN Cosmetics en A Coruña

Productos de cosmética coreana en A Coruña por solo 1,50 euros

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La firma ya realizó previamente eventos de este tipo, con gran acogida, en Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria, y piensan ampliar la iniciativa a otras ciudades españolas.

MiiN cuenta con casi 50 tiendas físicas en ciudades como Madrid, Barcelona, Milán, París o Múnich, además de comercio electrónico y una comunidad digital de más de 600.000 seguidores.

La tienda de MiiN Cosmetics en A Coruña

MiiN Cosmetics, marca coreana líder en cosmética, abre en A Coruña su primera tienda en Galicia

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