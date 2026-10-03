Hace 25 años | Una inundación repentina y la visita de Giovanella a Manuel Pablo

La lluvia sorprendió a la hora de salir de sus oficinas a muchos coruñeses que trabajan en los Cantones Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años A Coruña sufría inundaciones y Giovanella visitaba a Manuel Pablo en el hospital tras lesionarlo de gravedad. En 1976, hace 50 años, eran detenidos dos jóvenes que se habían especializado en robar en vehículos de la marca Seat-850; en 1951, hace 75 años, el alcalde señalaba que los servicios que le faltaban al grupo de viviendas Juan Canalejo tendrían un coste de un millón de pesetas; y hace 100 años, en 1926, dos coruñeses mostraban su solidaridad en Caldas de Reis.

Portada de El Ideal Gallego del 3 de octubre de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Una inundación repentina y la visita de Giovanella a Manuel Pablo

Un intenso chaparrón sorprendió a primera hora de la tarde a los coruñeses, que vieron como varias zonas de la ciudad quedaban anegadas en pocos minutos. El alcantarillado no soportó los cuarenta litros por metro cuadrado y varios registros se desbordaron. Uno de los lugares más afectados fue el aparcamiento subterráneo de Los Cantones, en el que decenas de coches sufrieron graves desperfectos.

En deportes, el jugador del Celta Everton Giovanella visitó a Manuel Pablo en el hospital en que está internado, acompañado por el presidente de su club, Horacio Gómez. El lateral continúa ingresado en el Sanatorio Modelo tras la operación de tibia y peroné a la que fue sometido. “Manuel Pablo entendió que no tenía intención de lesionarlo”, aseguró.

Portada de El Ideal Gallego del 3 de octubre de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Dos detenidos por especializarse en el robo de vehículos Seat-850

Por el Grupo de Información de la Guardia Civil de La Coruña fueron detenidos en la calle de Julio Rodríguez Yordi dos jóvenes que se dedicaban a forzar los coches aparcados, especialmente estacionados en lugares oscuros. En una plazuela existente en las inmediaciones de la calle del Orzán abrieron una furgoneta “DKW”, de “Gallina Blanca” con una navaja, que es el arma que utilizaban para sus “trabajos”. Forzaron siete vehículos y su especialidad eran los “Seat-850”.

Por otra parte, en veintiocho millones setecientas mil pesetas ha sido adjudicada provisionalmente la urbanización de la Ronda de Nelle, entre las calles de San Sebastián y Villa de Negreira. Las obras fueron adjudicadas a don José María Fernández Vila.

Portada de El Ideal Gallego del 3 de octubre de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Las obras en el grupo de viviendas Juan Canalejo necesitarán de más de un millón de pesetas

Celebró sesión la Permanente municipal, bajo la Presidencia del alcalde, señor Molina Brandao. Se refirió a los servicios ya instalados en el grupo Juan Canalejo, y a lo que falta, calculando que las explanaciones, alcantarillado, boedillos, etc, necesarios importarán 1.200.000 pesetas. También dijo que por el ingeniero municipal se estudia la recogida de las aguas que descienden de Santa Margarita por la calle de la Unión. Da cuenta el Ponente de Policía de que ha caducado la concesión de las papeleras instaladas en las calles, y dice el señor Iglesias de Souza que hay que reemplazarlas por algo más eficaz o por un centenar de guardias poniendo multas a los que arrojen papeles, porque las calles están muy descuidadas en lo que se refiere a limpieza.

Portada de El Ideal Gallego del 3 de octubre de 1926 Archivo El Ideal Gallego

La solidaridad de dos coruñeses en el Gran Hotel Balneario Acuña de Caldas

En este Gran Hotel Balneario Acuña (Caldas de Reyes) que durante el actual verano se ha visto muy concurrido, todavía reina gran animación, y en su salón de fiestas, por cierto suntuoso y elegante, se hace música y se baila todas las noches, siendo frecuentemente asaltado por colonias veraniegas de varios puntos. El filántropo y distinguido hijo de Betanzos, don Antonio Núñez, secundado por los huéspedes de Acuña, como en años anteriores ha organizado varios festejos para arbitrar recursos para la Casa Asilo de Ancianos Desamparados, que ha conseguido en no pequeña cifra, además de una suculenta comida a los ancianitos. También el banquero coruñés don Dionisio Tejero y su distinguida señora costearon al Asilo otras espléndida comida.