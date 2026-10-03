En A Coruña, el Sindicato de Vivenda ha convocado una manifestación para este sábado 

Una imagen de la protesta por el desahucio de Maricarmen realizada en A Coruña Lara Fernández

Para este sábado, el Sindicato de Vivenda ha convocado una manifestación con salida a las 19.00 horas de la Ronda de Outeiro con Avenida das Conchiñas, y llegada a la Subdelegación del Gobierno, bajo el lema "Contra el rentismo, por la huelga general".

Para el sindicato, las movilizaciones llevadas a cabo en los últimos días demuestran que "el poder está en la calle" y que la presión social "puede conseguir respuestas institucionales".

En general, se han convocado manifestaciones similares en varias de las principales ciudades gallegas. Las movilizaciones inicialmente fueron convocadas el viernes por el Sindicato de Inquilinas y diversas plataformas por la vivienda para reclamar "soluciones permanentes" ante la crisis habitacional.

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Todo ello, después de que el Congreso derogara el decreto ley de medidas sobre vivienda, incluyendo la prohibición de desahucios a personas vulnerables y la prórroga de los contratos de alquiler que vencen este año.

En toda Galicia

Tras las concentraciones de esta semana, y con una "acampada indefinida" en la praza do Obradoiro, el Sindicato de Vivenda de Compostela ha convocado una concentración, para las 12.00 horas, en la Praza do Obradoiro.

La plataforma Alianza pola Vivenda de Vigo ha convocado una manifestación este sábado, con salida a las 19.00 horas del cruce de Vía Norte y Urzáiz y llegada a la Porta do Sol.

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En Lugo, habrá una concentración delante del Ayuntamiento a las 19.00 horas.

Igualmente, en Pontevedra, está prevista una concentración pero para el día lunes, a las 20.00 horas en la Praza da Peregrina, convocada por una plataforma ciudadana en defensa del derecho a la vivienda.