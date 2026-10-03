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A Coruña

En A Coruña, el Sindicato de Vivenda ha convocado una manifestación para este sábado 

En toda Galicia reclamarán "soluciones permanentes" ante la crisis de la vivienda

Europa Press
03/10/2026 11:24
Protesta por el desahucio de Maricarmen
Una imagen de la protesta por el desahucio de Maricarmen realizada en A Coruña 
Lara Fernández
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Para este sábado, el Sindicato de Vivenda ha convocado una manifestación con salida a las 19.00 horas de la Ronda de Outeiro con Avenida das Conchiñas, y llegada a la Subdelegación del Gobierno, bajo el lema "Contra el rentismo, por la huelga general". 

Para el sindicato, las movilizaciones llevadas a cabo en los últimos días demuestran que "el poder está en la calle" y que la presión social "puede conseguir respuestas institucionales".

En general, se han convocado manifestaciones similares en varias de las principales ciudades gallegas. Las movilizaciones inicialmente fueron convocadas el viernes por el Sindicato de Inquilinas y diversas plataformas por la vivienda para reclamar "soluciones permanentes" ante la crisis habitacional.

MADRID, 26/09/2026.-Centenares de personas han acampado la noche de este sábado en la Puerta del Sol de Madrid al término de la manifestación para protestar por el desahucio de Maricarmen, la anciana que tuvo que abandonar su vivienda de alquiler tras 70 años en la misma, y reclamar medidas efectivas para frenar la crisis de la vivienda. El Sindicato de Inquilinas ha hecho un llamamiento a acampar en Sol al finalizar la manifestación que ha tenido lugar esta tarde: "Acampada en Sol por el derecho a la vivienda. No aguantamos más. O cae el rentismo, o cae el gobierno. ¡Todo el mundo a Sol!", ha apuntado el Sindicato en un mensaje en su cuenta de X.- EFE/ Javier Lizón

Sindicato Inquilinas convoca para este sábado protestas en 50 ciudades y avanza huelga general

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Todo ello, después de que el Congreso derogara el decreto ley de medidas sobre vivienda, incluyendo la prohibición de desahucios a personas vulnerables y la prórroga de los contratos de alquiler que vencen este año. 

En toda Galicia

Tras las concentraciones de esta semana, y con una "acampada indefinida" en la praza do Obradoiro, el Sindicato de Vivenda de Compostela ha convocado una concentración, para las 12.00 horas, en la Praza do Obradoiro. 

La plataforma Alianza pola Vivenda de Vigo ha convocado una manifestación este sábado, con salida a las 19.00 horas del cruce de Vía Norte y Urzáiz y llegada a la Porta do Sol.

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En Lugo, habrá una concentración delante del Ayuntamiento a las 19.00 horas.

Igualmente, en Pontevedra, está prevista una concentración pero para el día lunes, a las 20.00 horas en la Praza da Peregrina, convocada por una plataforma ciudadana en defensa del derecho a la vivienda.  

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